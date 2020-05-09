Порошенко поблагодарил Зеленского за правильное празднование Дня памяти

Петр Порошенко уверен, что 8 мая - не менее важный и значимый день, чем традиционно 9 мая

Украина празднует День победы антигитлеровской коалиции над нацизмом 9 мая. Но вместе с этим, как и весь мир, 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. И военных парадов не нужно. И президент Владимир Зеленский очень правильно поступил, что сохраняет традиции празднования Дня памяти и примирения. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Я не считаю, что день 9 мая не надо отмечать военным парадом. День победы, я убежден, что президент страны должен встречать с ветеранами, которые еще живы, и благодарить их за победу. И День победы президент должен встречать со своими военными. Ведь война еще не прекращена. И отдать дань памяти украинским военным, которые сегодня обороняют украинскую землю, суверенитет и народ", – отметил Петр Порошенко.

Он также поблагодарил Зеленского за то, что нынешний президент Владимир Зеленский продолжает традиции празднования 8 мая Дня памяти и примирения.

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"Я обращался к президенту Зеленскому, и очень благодарен ему, что Украина продолжает, как и пять лет назад, отмечать День памяти и примирения. Это не просто победа в войне, а победа над войной", – подчеркнул Порошенко.

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Он также подчеркнул, что этим Украина отличается от той же России, где 9 мая проходят парады с надписями "Можем повторить", а в Украине 8 мая символично красный мак с надписью "Никогда снова".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших воинов во Второй мировой войне.

Рано утром президент отправился в парк Славы и возложил цветы у Вечного огня, почтив память погибших минутой молчания.

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