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"Свобода слова Савика Шустера": Готова ли Украина к смягчению карантина

8 мая, 19:34

Александр Мещерский

Также в студии будут говорить о том, как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе

Сегодня, 8 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли мы готовы к смягчению карантина и почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти.

Также в студии будут говорить о том, как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе.

Гостями выпуска станут:

  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
  • Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;
  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
  • Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность";
  • Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционные платформа – За жизнь";
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Борис Филатов, мэр Днепра;
  • Андрей Садовой, мэр Львова;
  • украинские врачи, которые вернулись из Италии.

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Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Напомним, программа "Свобода слова Савика Шустера" 1 мая была посвящена звездам на карантине:

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свобода слова савик шустер

Источник: Сегодня

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