"Свобода слова Савика Шустера": Готова ли Украина к смягчению карантина

Также в студии будут говорить о том, как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе

Сегодня, 8 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли мы готовы к смягчению карантина и почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти.

Также в студии будут говорить о том, как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе.

Гостями выпуска станут:

Леонид Кравчук , президент Украины (1991-1994);

, президент Украины (1991-1994); Арсен Аваков , министр внутренних дел Украины;

, министр внутренних дел Украины; Виктор Ляшко , заместитель министра здравоохранения Украины;

, заместитель министра здравоохранения Украины; Давид Арахамия , председатель фракции партии "Слуга народа";

, председатель фракции партии "Слуга народа"; Петр Порошенко , президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность";

, президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность"; Святослав Вакарчук , лидер партии "Голос";

, лидер партии "Голос"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционные платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции партии "Оппозиционные платформа – За жизнь"; Виталий Кличко , мэр Киева;

, мэр Киева; Борис Филатов , мэр Днепра;

, мэр Днепра; Андрей Садовой , мэр Львова;

, мэр Львова; украинские врачи, которые вернулись из Италии.

Реклама

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, программа "Свобода слова Савика Шустера" 1 мая была посвящена звездам на карантине:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама