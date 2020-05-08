"Свобода слова Савика Шустера": Готова ли Украина к смягчению карантина

Сегодня, 8 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли мы готовы к смягчению карантина и почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти.
Также в студии будут говорить о том, как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе.
Гостями выпуска станут:
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
- Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
- Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность";
- Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционные платформа – За жизнь";
- Виталий Кличко, мэр Киева;
- Борис Филатов, мэр Днепра;
- Андрей Садовой, мэр Львова;
- украинские врачи, которые вернулись из Италии.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, программа "Свобода слова Савика Шустера" 1 мая была посвящена звездам на карантине:
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