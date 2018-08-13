Порошенко показал огневые испытания танка Т-72АМТ

Сегодня, 15:41

Ракеты "Комбат", которыми оснащен танк, могут уничтожать самые защищенные цели


Модернизированный на госпредприятии "Киевский бронетанковый завод" основной боевой танк Т-72АМТ проходит огневые испытания на военных полигонах. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Во время испытаний новая боевая машина обрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат". Мощности "Комбата" достаточно для уничтожения даже наиболее защищенных вражеских танков", – написал он и опубликовал соответствующий видеоролик.

Напомним, несколькими днями ранее Порошенко открыл линию по изготовлению 152-мм артиллерийских боеприпасов на мощностях ГАХК "Артем", входящей в госконцерн "Укроборонпром" .

Как отметил глава государства, организация нового производства наиболее востребованных в зоне боевых действий крупнокалиберных боеприпасов обеспечена в рамках реализации утвержденной СНБО целевой государственной программы.

Также Порошенко показал, как украинскую бронетехнику собирают на харьковском заводе.
Порошенко, танк, испытания, укроборонпром, Т-72

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Источник:

"Сегодня"

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