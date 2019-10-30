Порошенко поздравил Епифания с признанием ПЦУ Элладской церковью

/ Фото: president.gov.ua

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Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко поздравил главу Православной церкви Украины митрополита Епифания с несколькими выдающимися событиями.

"Первое – это признание Элладской церковью нашей церкви. Это событие стало для нас огромным праздником, который сегодня продолжает путь, начатый украинцами 300 лет назад, и который мы с блаженнейшим Епифанием вместе прокладывали в прошлом году. Я твердо убежден, что это первый шаг, и этот путь обязательно будет продолжен", – заявил политик.

По его словам, второе замечательное событие – это награждение блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания "Наградой Афинагора по правам человека" ("Athenagoras Human Rights Award") за 2019 год, которую он получил недавно во время визита в США.

"Искренне рад, что предстоятель нашей церкви, его труды, молитвы, так же, как и Синода и всей церкви были очень высоко оценены нашими американскими друзьями", – заметил Порошенко.

Он также поблагодарил митрополита Епифанию за теплую, вдохновляющую встречу и за огромную ежедневную работу по развитию Православной церкви Украины.

Напомним, на днях Элладская церковь официально сообщила о признании ПЦУ.

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