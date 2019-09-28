Порошенко с супругой в Лондоне посетили Гонтареву

/ Фото: Facebook

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной в Лондоне посетили экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, которую месяц назад сбил автомобиль.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook и напомнил, что Гонтарева – не только сильный менеджер, но и сильная личность.

"Когда нужно было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, – она ​​не сломалась.

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Когда нужно было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, – она ​​не сломалась.

Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", – подчеркнул Порошенко.

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Он передал Гонтаревой слова поддержки от многих украинцев, а также стильную футболку с изображением самой экс-главы НБУ.

Напомним, Гонтарева считает, что ДТП в Лондоне, обыск в киевской квартире, поджог автомобиля ее сына и пожар в загородном доме под Киевом – это "плата" ей за реформы в финансовой сфере и наведение порядка в банковском деле Украины.

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