Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Порошенко с супругой в Лондоне посетили Гонтареву

28 сентября, 14:46

Экс-глава НБУ продолжает лечение после наезда автомобиля

/ Фото: Facebook

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной в Лондоне посетили экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, которую месяц назад сбил автомобиль.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook и напомнил, что Гонтарева – не только сильный менеджер, но и сильная личность.

"Когда нужно было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, – она ​​не сломалась.

Реклама

Когда нужно было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, – она ​​не сломалась.

Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", – подчеркнул Порошенко.

В тренде
О чем Зеленский говорил с Трампом и какие перемены ждут госслужащих: главные события недели
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Он передал Гонтаревой слова поддержки от многих украинцев, а также стильную футболку с изображением самой экс-главы НБУ.

Напомним, Гонтарева считает, что ДТП в Лондоне, обыск в киевской квартире, поджог автомобиля ее сына и пожар в загородном доме под Киевом – это "плата" ей за реформы в финансовой сфере и наведение порядка в банковском деле Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лондон Порошенко Гонтарева

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник
Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздникFun
В сеть
В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭСFun
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услугиЭкономика
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогу
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогуУкраина

Новости партнеров

Loading...