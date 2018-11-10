Порошенко уволил с должности первого заместителя командующего Нацгвардии

Сегодня, 12:11

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства

Фото: ngu.gov.ua
Фото: ngu.gov.ua

Президент Петр Порошенко издал указ об увольнении Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", – говорится в указе главы государства, который был обнародован 10 ноября. 

Напомним, Александр Кривенко был назначен первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины 18 апреля 2014 года. 

Также сообщалось, что 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, генпрокурор заявил, что подаст президенту заявление об отставке.

В свою очередь Порошенко не принял заявление генпрокурора об отставкеВ Администрации президента отметили, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов "за" отставку во время рейтингового голосования).
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