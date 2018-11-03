Порошенко в Хельсинки и Париже поднимет вопрос о политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко намерен поднимать вопрос освобождения украинских политзаключенных во время будущих визитов в Хельсинки и Париж. Об этом он заявил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции по итогам встреч в Стамбуле.

"Этот вопрос позавчера стоял во время наших переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Я этот вопрос буду поднимать во время визита в Хельсинки 7 числа, в Париж 11-го. Мы будем делать все возможное и не теряем оптимизма, чтобы и Олег Сенцов, и Роман Сущенко, и Владимир Балух, и другие политзаключенные оказались дома", – подчеркнул глава государства.

Как он отметил, в настоящее время Украина и международное сообщество объединяют усилия, чтобы усилить давление на Россию и освободить политзаключенных.

Порошенко также заявил, что договорился с Эрдоганом о том, что в отношении узников Кремля будет продолжаться координация процесса по освобождению.

В свою очередь, Президент Турции отметил, что после освобождения заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Турция получила более длинный список политзаключенных и передала этот документ РФ.

"Действительно, ранее двое политзаключенных были выданы нам, после чего отпущены на свободу. В этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу же передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и добились успеха в его решении", – отметил Эрдоган.

Как уже сообщалось, приглашение в Турцию Порошенко получил от Эрдогана 27 октября.