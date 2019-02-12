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Порошенко в Одессе, дело Кати Гандзюк и Россия собирает Совбез ООН по Украине: темы дня

Вчера, 11:05

Погода продолжит испытывать украинцев, а суд в Харькове может отправить Зайцеву и Дронова за решетку на 10 лет

Порошенко в Одессе, дело Кати Гандзюк и Россия собирает Совбез ООН по Украине: темы дня Украина Погода продолжит испытывать украинцев, а суд в Харькове может отправить Зайцеву и Дронова за решетку на 10 лет

Сайт "Сегодня" продолжает отслеживать резонансные события и следит за важными новостями в Украине и мире

Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочей поездкой по Одесской области – там он планирует ознакомиться с завершением ремонтных работ дороги М15 Одесса – Рени и открыть новую дорогу.

Расследование убийства Екатерины Гандзюк. Во вторник Шевченковский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру .

Россия созвала заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине . Повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей. Спикер Украины при ООН Олег Николенко считает, что это – очередная "дымовая завеса", чтобы отвлечь внимание Организации от комплексного обсуждения в Генассамблее российской агрессии против Украины.

Резонансное ДТП в Харькове – суд продолжит дебаты . Гособвинение потребовало признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Новое погодное испытание . 12 февраля в ряде областей в центре и на севере Украины мокрый снег и порывистый ветер.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал об итогах 11 февраля: украинцы опять начали продавать валюту, месячная инфляция ускорилась . 3,6 млрд грн задекларировали украинцы в январе полученных доходов за 2018 год, из них 335 плательщиков задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн.

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Тег погода, Донбасс, ООН, сб оон, Гандзюк, погода в Украине, темы дня, мангер

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