Порошенко вручил награды женщинам-военным: опубликованы фото

Президент рассказал, как изменились условия для военной карьеры женщин в Украине

Порошенко вручил награды женщинам-военным: опубликованы фото 2019-03-08T11:16:00+02:00 Украина Президент рассказал, как изменились условия для военной карьеры женщин в Украине











Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 8 марта, встретился с женщинами-военными. Главнокомандующий наградил высокими государственными наградами женщин, которые участвовали военных действиях на востоке страны, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко подчеркнул, что наряду с изменениями в обеспечении и оснащении армии резко увеличилось и количество женщин-военнослужащих. В целом, статус участника боевых действий получили более 7000 женщин – военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, 166 из них удостоены высших государственных наград, в том числе пятеро были награждены посмертно.

"В течение всех пяти лет, во время которых Украина противостоит вражеской агрессии, бок о бок с воинами-мужчинами находятся женщины. ... Я приветствую эти изменения. И поздравляю каждого, кто принял решение присоединиться к делу обороны страны. Есть женщины-воины, но одновременно и женщины-хранительницы. На боевых позициях, где присутствуют женщины, дисциплина и поведение совершенно другие. Женщины цементируют нашу оборону", – сказал президент.

Глава государства также напомнил о подвиге украинки Леси Баклановой. Присутствующие почтили память всех павших в борьбе за Украину минутой молчания.

"Она погибла 10 октября 2018 у шахты Бутовка в районе Авдеевской промзоны. Родом из Луганской области. Как только исполнилось 18 лет – согласилась на службу по контракту. Отказалась от штабной работы, попросилась на передовую. Когда в Лесю попала вражеская пуля, ей было всего 19. И она останется вечно молодой, останется как символ, на котором будут воспитываться поколения защитников нашей земли", – сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что на законодательном уровне повышена правовая защита военнослужащих-женщин и созданы условия для увеличения их количества на военной службе, в частности на высших военных должностях.

"В прошлом году в октябре подписал закон, которым обеспечиваются равные права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях. 27 лет Украина шла к этому закону. Когда во всем цивилизованном мире это давно гарантируется. Но мы очень быстро учимся и меняемся", – отметил Порошенко.

Сегодня женщинам-военным гарантируется равный доступ к должностям и воинских званий и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы, независимо от пола. Так, около 90 женщин имеют воинское звание "полковник". Среди лиц старшего офицерского состава 842 военнослужащих – женщины.

Военнослужащим-женщинам предоставлен доступ ко всем учетным специальностям, женщины составляют почти четверть от численности личного состава ВСУ. В общей численности состава сил операции на территории Луганской и Донецкой областей свыше 10% личного состава – женщины.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что отношение к женщинам в армии, создание равных условий для прохождения ими службы в рядах ВСУ и других силовых органах также является приоритетом президента.

Как сообщалось, Всемирный банк высоко оценил усилия Украины в борьбе с гендерным неравенством — наша страна набрала 78,75 балла из 100 возможных в свежем исследовании "Женщина, бизнес и закон 2019". В нем авторы исследования оценили, как права женщин защищаются на законодательном уровне в 187 странах мира. "Сегодня" узнали, как в Украине продвигается борьба за равенство полов.

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