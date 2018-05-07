Порядок 9 мая будут обеспечивать более 17 тысяч правоохранителей – МВД

Вчера, 19:38

Правоохранители отработали тактику действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка

Патрульная полиция. Фото: AFP
Патрульная полиция. Фото: AFP

В Украине к обеспечению правопорядка в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который будет отмечаться 9 мая, будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей.
Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, в учебном центре Национальной гвардии Украины, расположенном в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, завершились тактико-специальные учения по вопросам безопасности во время празднования 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне и финала Лиги чемпионов.

Правоохранители отработали тактику действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка, обезвреживанию взрывных предметов и практические действия пожарно-спасательных подразделений.

"К обеспечению правопорядка 9 мая будет привлечено более 17 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС. Во время финала Лиги чемпионов на усиленный режим несения службы будут переведены около 12 тысяч правоохранителей", – говорится в сообщении.

В Департаменте проинформировали, что создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, проведены учения работников ситуационных центров, а на очереди – тренировки на главных объектах финала Лиги чемпионов в аэропорту "Борисполь" и Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в обществе, однако силовики готовы их своевременно пресечь.

Глава Нацполиции Сергей Князев объяснил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

Военные также предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко".
9 мая, полиция, правоохранители, Нацполиция

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Источник:

УНИАН

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