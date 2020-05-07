Пошив масок и спортивные марафоны: чем украинцы занимаются на самоизоляции

Психолог рассказала, как выйти из карантина, если к нему уже привык

Украинцы, которым на карантине придется сидеть и после 22 мая, неожиданно начали открывать в себе новые таланты. Некоторые – способности к бизнесу, кто-то хобби по душе. С теми, кто в изоляции не тратил времени напрасно, пообщались новости "Сегодня".

Двадцати семи летний киевлянин Ян, как только начался карантин, нашел швей и запустил производство многоразовых масок:

"Приехал, договорился и сказал: "Собирайте всех сотрудников и шейте все маски под меня". Начали шить многоразовые хлопковые маски. Заказов было просто тьма, по 50 заказов в день. И неплохие объемы – продавали по 300-400 масок в день с хорошим заработком сверху".

А потом Ян расширил бизнес:

"Медицинские маски, тканевые многоразовые и антисептики. На всем, чем я торговал, я заработал чуть больше двух тысяч долларов".

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А вот киевлянин Никита начал работать, не выходя из дома.

"Я не трачу время на передвижения по городу, плюс я нахожусь в своей зоне комфорта в своем доме".

Во время карантина начал осваивать новую профессию:

"Это маркетинг, который многим стал интересен. Сейчас на рынке появилось огромное количество курсов на платной, на бесплатной основе".

Диана, сидя дома, впервые в жизни прошла спортивный марафон:

"Мы делали всякие упражнения, задания, приводили свою еду, то что мы едим, в порядок, приводили в порядок наш рацион. Также приводили в порядок и делали разные задания – покачать пресс, поприседать, где-то надо было простоять возле стеночки на руках".

Для тех, кто уже привык сидеть дома и на работу выходить не хочет психологи советуют искать собственную мотивацию.

"Необходимо найти свой мотив, что будет помогать выйти из заточения, из дома. Кому то будет приятно ухаживать за растениями, которые находятся в кабинете, кому-то за животными, которых вы встречаете по пути, кому-то надеть красивую одежду", – отмечает психолог Оксана Сашенко.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, чего больше всего не хватает украинцам на карантине. Оказалось, что больше всего народ скучает по родным и близким, шопингу и тактильным контактам.

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