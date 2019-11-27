После ДТП с Кулебой разразился скандал с участием автоматчиков: подробности

/ Фото: Facebook

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Стали известны подробности скандальной ситуации, которая возникла после ДТП с участием Уполномоченного президента по правам человека Николая Кулебы. В среду утром появилась информация, что в боярскую больницу не пустили активистов и журналистов. Они очень настойчиво пытались навестить второго участника ДТП – водителя микроавтобуса. Но медики отказались пускать визитеров, а позже к больнице приехали несколько вооруженных автоматами мужчин.

"Это меня наводит на мысль, что готовится "официальная" версия, которая будет принята "за основу и в целом", и именно эту версию будут пробовать "скормить" нам", – писал на своей странице в Facebook один из журналистов Назар Приходько.

Произошедшее сайту "Сегодня" кратко прокомментировал руководитель больницы Роман Лява.

"Те, кто приехал и выспрашивал сведения (о водителе – Авт.), были радикально настроены. Угрожали мне, угрожали моим коллегам в приемном отделении. Позже были вызваны правоохранительные органы", – рассказал нам Роман Лява.

Напомним, 24 ноября под Киевом произошло резонансное ДТП с участием Николая Кулебы и водителя микроавтобуса. В машине вместе Кулебой находились двое его сыновей, они госпитализированы. Также пострадал и водитель микроавтобуса 21-летний Вадим П. Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику аварии грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

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