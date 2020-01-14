После обмена пленными освобожденные украинцы дают показания силовикам

Силовики из Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора рассказали о первых свидетельствах украинцев, освобожденных из плена боевиков: их подвергали пыткам, применяли физическое насилие и жестокое обращение.

Всех освобожденных, которых уже выписали из больницы "Феофания", перевели на реабилитацию. 20 человек пройдут курс психотерапии в госпитале для ветеранов войны в Киевской области. "Сегодня" выясняли, как чувствуют себя бывшие пленники.

Госпиталь расположен среди леса под Киевом. Заходим внутрь. Там пациенты играют в бильярд. Нас встречает один из бывших пленников – Андрей Женчус, и показывает свою палату.

"Живу в номере 320. Прошу в гости ко мне!" – пригласил он.

Андрей Женчус в плену находился почти два года. О том тяжелом периоде мы не спрашиваем: так советует психолог, который постоянно присутствует во время разговора. Интересуемся только – чем кормили в так называемом ОРДЛО.

"Давали постоянно перловку, которую есть нельзя. На второе – суп. Это та же перловка, только с водичкой. Вот то же самое. Я думаю, что заключенные, которых отправили из Киева в "ДНР", в разы лучше жили", – признался он.

Андрей говорит, что сил ему добавляли весточки от родных, а особенно – от дочери. Он хранит их по сей день.

"Вот, передала сердечко, которое сама сделала. "Папа, я тебя люблю. Твоя хвосенька". Я всегда ее так называл", – говорит Андрей Женчус.

После освобождения, как и все пленные, Андрей лечился в клинике "Феофания". Три недели точно будет здесь. Все, кто прошел через плен, прежде всего нуждаются в психологической помощи, поскольку у многих есть ощущение грозящей опасности.

"На первые дни восстановления задача психологов – это как раз информирование людей. О том, что с ними будет происходить. О том, как с ними будут работать врачи. О том, кто будет заниматься. Как будут восстанавливать документы", – объяснила координатор психологического юнита госпиталя ветеранов войны "Лесная поляна" Татьяна Сиренко.

Кроме психологов, в госпитале с бывшими пленниками работают и терапевты. Сколько нужно времени на реабилитацию – решается индивидуально.

"Качественная психотерапия занимает некоторое время – семь, восемь, а то и десять занятий. Иногда и этого мало. Если будут такие пациенты, которым нужно, и работа идет очень хорошо, то они могут задержаться немного дольше", – говорит главный врач госпиталя ветеранов "Лесная поляна" Ксения Возницына.

В ближайшее время, говорят в госпитале, ожидают и других освобожденных из плена, которых сейчас долечивают в клинике "Феофания".

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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