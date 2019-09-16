Посол Израиля отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион отреагировал на осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, призвав украинское правительство привлечь виновных к ответственности. Об этом дипломат написал в своем микроблоге в Twitter.

"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения, я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", – написал он.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины призвали полицию расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, указав, что подозреваемые должны оказаться в суде.

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"Антисемитский акт вандализма с использованием символов нацистов должен расследоваться полицией, а подозреваемые оказаться в суде. Евреи это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов. Антисемитизм: идеология российской империи и СССР", – написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своем микроблоге в Twitter.

После этого посол Израиля в Киеве Йоэль Лион в Twitter поблагодарил украинского дипломата за "решительное осуждение".

Напомним, вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области.

Как мы писали ранее, недавно во Львове на территории музея "Лычаковское кладбище", на Холме Славы, похитили бронзовый барельеф с могилы советского диверсанта Николая Кузнецова.

Ранее в Польше, на кладбище в селе Фредрополь в Подкарпатском воеводстве, находящемся недалеко от польско-украинской границы, неизвестные осквернили памятный крест, на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села.

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