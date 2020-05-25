Потеплеет уже летом, а пока прохладно и мокро: синоптик огорчила прогнозом

В ближайшие дни в Киеве столбики термометров немного поднимутся, но несущественно

Завтра, 26 мая, в Украине будет все еще прохладная и дождливая погода в большинстве областей страны. Более-менее серьезного потепления стоит ждать только в первых числах июня. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, прохладная и влажная погода продолжится в Украине и завтра.

"Циклоничность над Черным морем и Турцией захватит завтра, 26 мая, дождями снова большинство областей Украины (карта). Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 6-12 градусов, а днем ​​13-17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части 17-20 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве вторник также будет с дождями и холодным воздухом. Ночью 10 градусов, а завтра днем всего ​​14 тепла.

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Синоптик уточнила, что со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, правда, с небольшими колебаниями. Однако существенное тепло – в районе +20 и выше – придет с наступлением лета, примерно 1-2 июня.

Как сообщали новости "Сегодня", Карпаты за неделю до лета засыпало снегом.

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А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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