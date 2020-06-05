Потепление и дожди: как изменится погода в Украине 5 июня (карта)

В Украине сегодня, 5 июня, значительно потеплеет, но в большинстве областей синоптики прогнозируют дожди. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"5 июня в Украине, кроме южной части, небольшой, в Карпатах и на северо-востоке страны умеренный кратковременный дождь, местами гроза", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно южный, со скоростью 7-12 м/с. На западные, южные и восточные области местами обрушатся порывы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 19-24 градусом тепла. Еще теплее будет в южных регионах – тут местами синоптики прогнозируют 25-28 градусов тепла.

Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. А в начале июня в Киевской области даже выпал снег. Смотрите фото и видео, как недавно Киев затопило из-за сильного дождя.

Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

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