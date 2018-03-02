Потепление и непогода: синоптики сделали очередное предупреждение

В Украине в ближайшие сутки, 3 марта, циклон с Балкан принесет сложные погодные условия в большинстве областей, однако температура воздуха повысится.

Больше всего потеплеет в южных и восточных областях страны, передает Укргидрометцентр.

Так, в ближайшие сутки в Украине ожидается снег, местами сильный снег, на юге и юго-востоке – снег с дождем, а в южных областях, большинстве центральных регионов и Донецкой области – местами налипание мокрого снега, гололед.

Скорость ветра будет 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, метель. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 8-15 мороза, днем 0-7 мороза; в Закарпатской, Донецкой и большинстве центральных областей – ночью 2-8 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла, в южных областях ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 0-5 тепла.

В Крыму будет идти дождь, температура ночью 1-6 тепла, днем – 7-12 тепла.

В столице 3 марта ночью и утром сильный снег, днем умеренный снег. На дорогах гололедица, а температура ночью составит 8-10 мороза, а днем от 1 до 3 градусов ниже нуля.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 марта самая высокая температура днем была 11,9 тепла в 1995 году, а самая низкая ночью -22,8 мороза в 1929 году.

В воскресенье, 4 марта, ночью, кроме западных регионов и Одесской области, ожидается небольшой снег, в восточных областях, а также в Полтавской и Сумской областях – о умеренный снег, метели; днем в северных областях небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12 мороза, в западных областях 12-17, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 2-7 мороза; днем 3-8 мороза, в Приазовье и Закарпатье около 0; в Крыму в течение суток 0-5 тепла.

В Киеве 4 марта небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10, днем 4-6 мороза.

Напомним, ранее в соцсетях начался флешмоб с хештегом #помоги_весне_ешь_снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые едят снег.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель.

Кроме того, из-за снегопадов крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков.