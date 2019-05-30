Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Противник неожиданно уменьшил число обстрелов позиций ВСУ

С начала суток, 30 мая, местные боевики и российские военные на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции у села Крымское из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 29 мая, противник 19 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: трое оккупантов уничтожены .

А 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

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