Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
Противник неожиданно уменьшил число обстрелов позиций ВСУ
С начала суток, 30 мая, местные боевики и российские военные на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции у села Крымское из минометов калибра 82 мм.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в штабе ООС.
Напомним, за прошлые сутки, 29 мая, противник 19 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: трое оккупантов уничтожены .
А 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обострение на Донбассе продолжается: враг бьет из пушек, минометов и ПТУРов
Особенно "жарко" было в районе Донецка и на Мариупольском направлении
Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери
"Жарко" также было на Мариупольском направлении под Широкино