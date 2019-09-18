Потерпеть до выходных: синоптики уточнили, когда вернется бабье лето

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После резкого похолодания более чем на двое суток и дождей с порывистым ветром, снова придет относительно теплая погода. В народе этот период называют "бабье лето". По данным украинского Гидрометцентра, после еще большего снижения температуры и дождей, погода наладится, а на выходные и вовсе потеплеет и будет солнечно и комфортно.

Так, в четверг, 19 сентября, холодные дожди все еще будут превалировать в северных регионах Украины и на Волыни. Местами температура воздуха здесь будет +12-14 градусов днем и всего +5-7 ночью. На остальной территории будет сухо и теплее. На юго-востоке воздух прогреется до +19-20.

В пятницу, 20 сентября, холодный дождливый фронт продвинется вглубь Украины, захватив запад и восток и достигнув южных границ Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областей. Вместе с дождями придет еще более сильное похолодание. В среднем воздух прогреется до +12-14, местами всего до +11 днем и всего до +5-7 ночью. На юге страны все так же сухо и на несколько градусов теплее.

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Уже в субботу, 21 сентября, дожди уйдут к восточным границам Украины и будут лишь в некоторых регионах трех восточных областей страны. На остальной территории будет сухо и солнечно. Хотя существенного потепления все еще не ожидается – воздух днем прогреется максимум до +12-14. На юге теплее – до +18.

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В воскресенье, 22 сентября, начнет теплеть на несколько градусов. Дожди возможны лишь в некоторых регионах северо-востока Украины. На остальной территории сухо. Температура воздуха в среднем составит +14-17.

А уже в понедельник, 23 сентября, потеплеет еще на 2-3 градуса и с запада приблизится теплый и сухой атмосферный фронт. На всей территории Украины будет сухо, солнечно и относительно тепло. На юге и западе страны до +19-21, на севере и в центре до +19, на остальной территории до +17.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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