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Потому что вне закона: большинство хостелов в Украине скоро могут закрыться

7 июня, 07:39

В законодательстве Украины нет определения хостел. Из-за этого проблемы имеют как бизнес, так и жильцы многоквартирных домов

Фото: С. Гальченко
Фото: С. Гальченко.

150 гривен за ночь в Киеве. Хостел – самый дешевый вариант остановиться в любом городе. Выгодно туристу и предпринимателю, единственный минус – в одной комнате могут находиться одновременно быть 8-10 человек. Но для жильцов дома  это постоянный поток людей и шум – 40% хостелов находятся в жилых домах. При этом в законодательном поле Украины хостелов просто не существует и никаких требований к ним до сих пор нет.

Большинство из таких "бюджетных отелей" достаточно скоро могут закрыться – к этому может привести один из законопроектов, который уже лежит в Раде.

Альтернатива отелям и съемным квартирам

Во Франции хостелы называют Auberge de jeunesse, в Германии – Jugendherberge, в Іспании – Albergue juvenil. Все эти понятия переводятся как "молодежное общежитие". Здесь в основном останавливаются молодые люди, которые не хотят переплачивать за отели или съемные квартиры.


Фото: pexels.com

Студент Андрей Василенко путешествует, он объездил почти всю Украину. В городах останавливается преимущественно в хостелах. В среднем ночлег обходится парню от 75 до 200 гривен.

"Все, что мне нужно – место, где можно поспать и принять душ. Этого вполне достаточно и это можно получить в хостеле, заплатив небольшую сумму.  Даже в центре города можно снять место в хостеле до 100 грн, если это небольшой город. В областном центре, где много туристов – около 200, – рассказал студент.

Клиенты хостелов редко когда задерживаются дольше, чем на три-четыре дня, говорит владелец одного из таких заведений в Киеве Вячеслав Назаренко. Люди заселяются, чтобы отдохнуть после дороги

"В хостелах селятся туристы, которым нужно провести одну или несколько ночей. За 150-200 гривен человек получает кровать, постель, душ и возможность готовить на кухне. День наши постояльцы проводят вне хостела. Да, в одной комнате может находиться до шести человек, но у нас есть шкафчики для каждого клиента, которые закрываются на ключ. Плюс, они быстро находят общий язык между собой, заводят новые знакомства. Это люди, которым не нужно лишнее".

Жильцы против хостелов

В одном из домов в центре Киева работало сразу три хостела: двух- трехкомнатные квартиры на 20-30 человек. Жильцы этого дома не выдержали и пошли в суд. Фемида встала на их сторону.


Фото: pixabay.com

В украинском законодательстве ничего не говорится о хостелах, но говорится о правах жильцов. Опираясь на нормы, можно закрыть можно практически любой хостел. 

Согласно статье 382 Гражданского кодекса, квартира предназначена для постоянного проживания. В соответствии с вторым пунктом статьи, все владельцы квартир и нежилых помещений – совладельцы многоквартирного дома. При этом статья 383 говорит, что собственник жилого дома, квартиры имеет право использовать помещение для собственного проживания, проживания членов своей семьи, других лиц и не имеет права использовать его для промышленного производства.

Но при этом, в ч. 7 ст. 41 Конституции Украины и в п. 5 ст.319 Гражданского кодекса гражданина обязывают использовать собственность такими способами, при которых не будут нарушаться права других лиц, и совладельцев в том числе.

"Расположение "хостела", как и гостиницы, общежития в квартире многоквартирного жилого дома незаконно. Во-первых, это нецелевое использование квартиры, которая предназначена для постоянного проживания одной семьи. Во-вторых, квартира технически не приспособлена для размещения такого количества людей. Действия владельцев хостелов в квартирах многоквартирных домов нарушают нормы гражданского и жилищного законодательства, нарушают жилищные права других жителей таких домов", – говорится в одном из решений Печерского районного суда Киева против владельцев хостелов.

Хостелы могут позакрываться

Государство возьмет хостелы под контроль. В Раде уже лежит два законопроекты по урегулированию их работы.

Законопроект №10237 предлагает:

  • Поднять штраф за использование квартиры не по назначению до 34 000-51 000 грн; а за повторное нарушение – 85 000 грн;
  • Хостел может находиться в доме, если это не противоречит интересам жильцов.
  • На одного человека в хостеле должно быть не меньше 8 кв. м площади квартиры.

"Предполагается размещение только на первом этаже дома. На одного человека в хостеле должно быть не менее 8 кв м. И, самое главное, планируется увеличить размер штрафов. О разрешении жителей точной нормы не содержится, но сказано, что хостел не может препятствовать правам и интересам жителей, а, следовательно, возникает прямая норма на обжалование действия хостелов", – поясняет адвокат Дина Дрыжакова.

Альтернативный законопроект № 10237-1 более подробный. Например, в нем говорится, что хостел должен иметь отдельный вход и эвакуационный выход. А размещение хостела в многоквартирном доме допускается по решению жильцов дома – минимум 70% подписей.

Именно второй законопроект угрожает хостелам. Если депутаты поддержат его, то закроется около 80% хостелов, поскольку требования невозможно выполнить, считает Елена Моцна, председатель Ассоциации хостелов Киева.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых необычных отелях мира и Украины.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как владелец отеля в Чехии отстоял в суде право не поселять у себя россиян.


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Тег бизнес, законопроект, хостел

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АВТОР:

Виталий Андроник

Источник:

Сегодня

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