"Повторяет грузинский сценарий": соцсети возмутило "паспортное" решение Путина
Пользователи считают, что, расширив действие паспортизации Донбасса, Путин хочет повысить собственные рейтинги
Решение президента России Владимира Путина расширить действие указа об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины является явным вмешательством в дела иностранного государства.
Это понимают даже россияне, о чем заявили в соцсетях, отметив, что такой шаг был сделан хозяином Кремля, либо чтобы повысить свои рейтинги, либо в преддверии широкомасштабного вторжения.
Напомним, что 17 июля российский президент распорядился внести поправки в подписанным им же ранее указ и расширить географию действия упрощенной системы предоставления гражданства РФ не только на подконтрольных боевикам территориях, но и на Луганскую и Донецкую области целиком.
Сайт "Сегодня" напоминает, что законодательство Украины не признает двойное гражданство граждан страны.
Также ранее Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму до его незаконной аннексии в 2014 году.
Кроме того, мы сообщали, что Путин ранее подписал закон, которым наделил себя правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из стран, в которых происходят вооруженные конфликты.
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