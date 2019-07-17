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"Повторяет грузинский сценарий": соцсети возмутило "паспортное" решение Путина

17 июля, 20:01

Пользователи считают, что, расширив действие паспортизации Донбасса, Путин хочет повысить собственные рейтинги

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko.

Решение президента России Владимира Путина расширить действие указа об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины является явным вмешательством в дела иностранного государства.

Это понимают даже россияне, о чем заявили в соцсетях, отметив, что такой шаг был сделан хозяином Кремля, либо чтобы повысить свои рейтинги, либо в преддверии широкомасштабного вторжения.

Напомним, что 17 июля российский президент распорядился внести поправки в подписанным им же ранее указ и расширить географию действия упрощенной системы предоставления гражданства РФ не только на подконтрольных боевикам территориях, но и на Луганскую и Донецкую области целиком.

Сайт "Сегодня" напоминает, что законодательство Украины не признает двойное гражданство граждан страны.


Также ранее Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму до его незаконной аннексии в 2014 году.

Кроме того, мы сообщали, что Путин ранее подписал закон, которым наделил себя правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из стран, в которых происходят вооруженные конфликты.

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Тег Россия, Путин, Донбасс, гражданство, паспорт, паспорта, жители Донбасса

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Сегодня

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