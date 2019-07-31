Женщинам за тяжкие преступления достаточно давать лет 15 тюрьмы, а не пожизненное, считает замминистра

/ Фото: Pixabay

Пожизненное для женщин: стало известно, сколько в Украине таких заключенных https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 2019-07-31T09:34:10+03:00 Украина Женщинам за тяжкие преступления достаточно давать лет 15 тюрьмы, а не пожизненное, считает замминистра

В Украине на сегодняшний день 22 женщины из более чем полутора тысяч отбывают пожизненное заключение. Заместитель министра юстиции Денис Чернышов в интервью сайту "Сегодня" выразил мнение, что на самом деле нет необходимости в такого строгой мере наказания и пора бы от нее отходить.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Раде есть законопроект, отменяющий пожизненное для женщин, но он так и не принят.

"Женщин-пожизненниц у нас всего 22 человека из общего числа более чем в полторы тысячи заключенных. Есть ли смысл держать их в заключении до конца жизни? Я считаю, нет. За многие годы они психологически меняются и опасности для общества не представляют. Об этом говорит и опыт других стран. Даже в России, Казахстане, Беларуси уже для женщин нет такого заключения, мы пока отстаем. Думаю, что 15 лет не во всех случаях достаточно, возможно, следует иногда давать сроки и в 20, и в 25 лет, что потребует изменения законодательства, но не пожизненно", – сказал Чернышов.

Замминистра также рассказал, что изредка общается с первой в Украине помилованной женщиной, приговоренной к пожизненному. Ее освободили в прошлом году указом президента.

"Мы изредка общаемся. Она повидала своих родных, о чем мечтала все годы заключения, занимается небольшим бизнесом. Насколько знаю, вместе с адвокатом (Любовь) Кушинская подала заявление в суд о пересмотре своего дела (пока она считается виновной в убийстве, ее лишь помиловал президент, но суд не оправдал — Авт.). На каком этапе это дело, не знаю", – добавил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в апреле 2018 года в Харькове вышла на свободу Любовь Кушинская, отбывавшая пожизненный срок. Отметим, что женщина провела в местах лишения свободы почти 28 лет.

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