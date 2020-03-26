Правила карантина: как обеззаразить свою собаку после прогулки на улице

Кинологи объяснили, почему после прогулки нужно обрабатывать лапы и шерсть питомцев

Как заботиться о собаке после выгула на время карантина рассказали профессиональные кинологи. Животные не болеют коронавирусом. Но бактерии могут оставаться на лапах и шерсти.

В Хмельницком вольеры служебных животных, которые ездят с криминалистами на места преступления, ежедневно обрабатывают специальным раствором. А еще тщательно моют лапы и обеззараживают шерсть. Это советуют делать и с домашними любимцами – после возвращения с улицы вымыть и продезинфицировать лапы. И обеззаразить шерсть.

Алексей Дьяк, начальник Хмельницкого кинологического центра:

"Кинологи со служебными собаками выезжают на преступления, где есть возможность большого скопления людей. Животные не болеют корона вирусом, но они могут его переносить на шерсти". В тренде Пять смертей от коронавируса: что известно о жертвах COVID-19 в Украине

Кирилл Чумавок, ветеринар:

"Если человек погулял с собакой, достаточно раствора уксуса – это столовая ложка на полстакана воды. Тампончиком обработали лапы собаке, шерсть собаке – этого достаточно".

Напомним, ранее, разбираясь в правилах карантина, новости "Сегодня" выяснили, как продезинфицировать продукты, купленные в супермаркете. Овощи и фрукты необходимо обдавать кипятком, а для упаковок можно приготовить специальный дезинфектор.

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