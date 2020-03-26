Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Последние новости Украины

Правила карантина: как обеззаразить свою собаку после прогулки на улице

26 марта, 18:39

Екатерина Степаненко

Кинологи объяснили, почему после прогулки нужно обрабатывать лапы и шерсть питомцев

Как заботиться о собаке после выгула на время карантина рассказали профессиональные кинологи. Животные не болеют коронавирусом. Но бактерии могут оставаться на лапах и шерсти.

В Хмельницком вольеры служебных животных, которые ездят с криминалистами на места преступления, ежедневно обрабатывают специальным раствором. А еще тщательно моют лапы и обеззараживают шерсть. Это советуют делать и с домашними любимцами – после возвращения с улицы вымыть и продезинфицировать лапы. И обеззаразить шерсть.

Алексей Дьяк, начальник Хмельницкого кинологического центра:

"Кинологи со служебными собаками выезжают на преступления, где есть возможность большого скопления людей. Животные не болеют корона вирусом, но они могут его переносить на шерсти".

В тренде
Пять смертей от коронавируса: что известно о жертвах COVID-19 в Украине

Кирилл Чумавок, ветеринар:

"Если человек погулял с собакой, достаточно раствора уксуса – это столовая ложка на полстакана воды. Тампончиком обработали лапы собаке, шерсть собаке – этого достаточно".

Напомним, ранее, разбираясь в правилах карантина, новости "Сегодня" выяснили, как продезинфицировать продукты, купленные в супермаркете. Овощи и фрукты необходимо обдавать кипятком, а для упаковок можно приготовить специальный дезинфектор.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

собака карантин прогулка коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 мартаУкраина
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуацииУкраина
"Пасха дома": Зеленский рассказал, как будем отмечать праздникПолитика
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 мартаУкраина
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для УкраиныЭкономика
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...