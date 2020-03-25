Правила карантина: как продезинфицировать продукты, купленные в супермаркете

Овощи и фрукты стоит необходимо обдавать кипятком, а для упаковок можно приготовить специальный дезинфектор

Супермаркеты усиливают меры безопасности против карантина. В некоторые теперь пускают только по несколько человек. И настаивают, чтобы все делали покупки в перчатках – их предлагают на входе. А в некоторые маркеты уже не попадешь, если нет маски. Впрочем, это не гарантия того, что вирус не попадет на продукты. На них он может держаться от нескольких часов до нескольких суток. Как обеззаразить их дома?

Покупать продукты только в одноразовых перчатках в Италии теперь это обязательно.

"При входе в супермаркет меня встретил молодой человек, которые мне сказал, мол, возьмите пару перчаток и наденьте. На мой вопрос, обязательно ли это, мне дали понять, что без перчаток в супермаркет я не зайду", – рассказывает Екатерина Мальована, жительница Италии

А в Китае во время карантина работники супермаркетов на входе опрыскивали антисептиком руки каждому посетителю.

Врачи советуют пищу в супермаркетах, особенно хлебные изделия, покупать уже упакованными. Так они будут максимально безопасными. А если брать фрукты и овощи, их надо или очищать, или обрабатывать. Термическая обработка – лучшая.

"Обдать кипятком. Под влиянием кипятка микроорганизмы погибают", – объясняет Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог.

Жители Италии делятся собственными методами обеззараживания.

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"Моя жена моет все фрукты и овощи с помощью дикарбоната. Она замачивает в воде, добавляет туда дикарбонат и оставляет где то на час, на два", – говорит Сергей Пудич, проживающий в Италии.

Всю консервацию и другие изделия в упаковке также надо сначала обработать в рукавицах.

"Помыть, можно антисептиком обработать, а потом уже брать упаковку чистыми руками. На этот возбудитель действует любое мыло и действует спиртосодержащие дезинфиктанты. Спирт должен быть не менее 60%", – отмечает Людмила Мухарская.

Средство для обработки упаковок продуктов можно изготовить самостоятельно. Это обычная вода с уксусом, или с теми моющими средствами, что вы используете дома для чистки санузла.

"На пол литра воды – чайная ложка такого раствора – будет достаточно, там достаточно молекул для борьбы с вирусом", – говорит Ольга Фуголь, главный технолог сети химчисток.

Напомним, ранее новости "Сегодня" составили ТОП-3 самых эффективных средств для дезинфекции и выяснили, как ими пользоваться. Врач-инфекционист рассказал, как правильно пользоваться самими антисептиками, спиртовыми салфетками и мылом.

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