ТОП-3 самых эффективных средств для дезинфекции: как ими пользоваться

Если мыла нет под рукой, то альтернативой могут стать различные антисептики. Новости "Сегодня" составили ТОП самых эффективных средств в борьбе с микробами. Спиртовые салфетки, мыло или антисептик? Что убьет больше микробов?

На третьем месте нашего топа – салфетки. Они эффективны только если пачка новая и не распакована.

"Мы открываем, нарушаем герметичность. И из них могут испаряться спирты. И не всегда они будут эффективны", – объясняет врач-инфекционист Юрий Зинченко.

Следующим в рейтинге идет антисептик.

"Есть антисептики, которые убивают все, вплоть до вируса СПИДа или ВИЧ-инфекций, убивают возбудителей туберкулеза", – говорит наш эксперт.

Но не все антисептики одинаково эффективны. На микробы действуют только те, в составе которых не менее 70% спирта. И это только полдела. Потому что антисептиком еще надо уметь правильно пользоваться. Оказывается, что двух "пшиков" не хватит на то, чтобы продезинфицировать руки. Их нужно больше десятка. То есть чтобы действительно убить все микробы, надо не просто пшикнуть на руки, а просто облить их средством. А затем дать высохнуть. А это – неэкономно.

Самый экономный и эффективный вариант – мыло. Оно на первом месте рейтинга. Но и здесь важно правильное использование. Есть два правила: во-первых, врачи советуют мылить руки около 30 секунд. За это время можно, например, спеть куплет любимой песни. В идеале – помыть их несколько раз.

"Если трехкратно намылить, то практически 100% микробы уходят с рук", – говорит инфекционист.

А вот медсестры из Мексики, где подтвердили 5 случаев заболевания коронавирусом, сегодня записали специальное видео, на котором демонстрируют под музыку, как правильно мыть руки. Чтобы это было и весело, и эффективно.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в общественном транспорте Киева дезинфицируют каждую щелочку. Передвижной состав общественного транспорта Киева специальным обрабатывают дезинфицирующим раствором.

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