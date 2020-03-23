Правила самоизоляции: кому звонить, если вам стало плохо дома

Украинцы на карантине. Но даже те, кто отправился на самоизоляцию и остается дома, не всегда в безопасности. Что делать? Кому звонить, если вам стало плохо в своем доме?

Студентка Алина Яковлева уже давно дома на карантине. С друзьями и одногруппниками не контактирует.

"Все так много говорят и пишут о коронавирусе, но никто не сообщает, что делать, если мне будет плохо. Что делать мне, если у меня нет семейного врача, у меня нет страховки? Куда тогда обращаться? Куда звонить?", – говорит она.

Если заболели, советуют прежде всего оставаться дома, а не бежать в ближайшую больницу.

Елена Лукашевич, директор КНП "Киевский городской центр общественного здоровья":

"И в случае возникновения определенных, в том числе и остро респираторной вирусной инфекции, симптомов, обращаться по телефону к семейному врачу. То есть максимально уменьшить риск общественной или социальной коммуникации". В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 23 марта

Если же у вас до сих пор нет семейного врача – обязательно подпишите с ним декларацию. Даже если привыкли полагаться на медицинское страхование. Для этого даже не нужно выходить из дома. А в условиях карантина это как никогда актуально. Все что нужно сделать – это зайти на сайт helsi.me. Здесь можно найти и выбрать семейного врача, передзаполнить декларацию и записаться на прием. Выбрать врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, можно независимо от зарегистрированного места жительства. Оформляете документы онлайн и выбираете удобное время для визита. При себе нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность;

ИНН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);

мобильный телефон, номер которого указывали при онлайн-записи к врачу.

В медицинском учреждении вам должны предоставить распечатанный экземпляр декларации. А вот отказаться принять вас врач может только в том случае, если уже имеет рекомендованное количество пациентов. А именно: семейный врач – 1800 пациентов; терапевт – 2000 пациентов; педиатр – 900 пациентов.

Если же у вас есть семейный врач, но вы не можете с ним связаться и при этом плохо себя чувствуете – повышенная температура тела и становится трудно дышать – сразу вызывайте скорую.

Напомним, ранее мы писали о том, как неравнодушные киевляне помогают пенсионерам, находящимся в карантине. Ведь десятки тысяч пенсионеров нуждаются в помощи из-за самоизоляции. И это только в Киеве.

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