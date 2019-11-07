Правительство берет полумиллиардный кредит на строительства дорог

Кабинет министров Украины планирует взять полумиллиардный кредит на 15 лет для ремонта объездной дороги Львова и трассы Киев-Одесса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы", – написал Крикий на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство приняло решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере EUR 450 млн на строительство обхода г.Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

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"Кредит на 15 лет с базой и процентной ставкой 6 мес. EURIBOR + 100 bps", – резюмировал министр.

Напомним, ранее стало известно, что в бюджет-2020 закладывают рекордную сумму на ремонт дорог. Кабинет министров закладывает в Дорожном фонде на 2020 год 73,7 млрд гривен на развитие украинских дорог. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

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