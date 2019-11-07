Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

Правительство берет полумиллиардный кредит на строительства дорог

7 ноября, 00:56

Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы

Кабинет министров Украины планирует взять полумиллиардный кредит на 15 лет для ремонта объездной дороги Львова и трассы Киев-Одесса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Реклама

"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы", – написал Крикий на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство приняло решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере EUR 450 млн на строительство обхода г.Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

В тренде
Первый температурный рекорд ноября и еще 6 самых горячих месяцев в истории наблюдений
Из архива "Сегодня"

"Кредит на 15 лет с базой и процентной ставкой 6 мес. EURIBOR + 100 bps", – резюмировал министр.

Напомним, ранее стало известно, что в бюджет-2020 закладывают рекордную сумму на ремонт дорог. Кабинет министров закладывает в Дорожном фонде на 2020 год 73,7 млрд гривен на развитие украинских дорог. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ремонт дороги правительство кредиты Украина

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
В Украине резко упал евро, курс доллара ползет вниз
В Украине резко упал евро, курс доллара ползет внизФинансы
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика
Растаможка
Растаможка "евроблях": в Украине запустили онлайн-калькуляторАвто
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визита
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визитаПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...