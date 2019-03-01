Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Правоохранители разоблачили схему по вымогательству взяток в Минэкологии

Сегодня, 17:27

Из-за противоправной выдачи лицензий утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах

Правоохранители разоблачили схему по вымогательству взяток в Минэкологии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93b/f80/5c793bf8055fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93b/f80/5c793bf8055fa.jpg Украина Из-за противоправной выдачи лицензий утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили противоправный механизм по вымогательству неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованный должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники Минприроды при посредничестве служащих ГП "Центр охраны окружающей среды", которое входит в сферу управления Киевской облгосадминистрации, организовали систематическое получение неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования. Злоумышленники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, не имеющих реальных производственных мощностей для их утилизации", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что из-за противоправной выдачи лицензий на обращение с опасными отходами объектов критической инфраструктуры, утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах или вообще не осуществлялась.

"По заключению экспертов, неквалифицированное обращение с отходами предприятий нефте-газовой, химической, металлургической отраслей создавало предпосылки к причинению значительного вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью населения и возникновению чрезвычайных событий техногенного характера", - отметили в СБУ.

Как сообщается, в ходе санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела, в личных транспортных средствах и учреждении правоохранители обнаружили документацию, носители информации, деньги в особо крупных размерах, которые указывают на причастность к незаконным сделкам должностных лиц министерства.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам дела", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Государственное бюро расследований раскрыло схему вымогательства в Минагрополитики.

Также мы писали о задержании чиновника Нацполиции Киева, который злоупотреблял служебным положением и присваивал премии подчиненных полицейских.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, СБУ, минэкологии

Вы сейчас просматриваете новость " Правоохранители разоблачили схему по вымогательству взяток в Минэкологии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе директор предприятия попался на взятке: опубликованы фото

Вчера, 16:50

Вымогателя задержали во время получения взятки

В районе проведения ООС нашли тайник с оружием и боеприпасами

Вчера, 15:43

Схрон обнаружили в гараже одного из автокооперативов Мариуполя

В Венгрии арестовали 16 таможенников: вымогали взятки у украинцев

Вчера, 13:17

С ноября прошлого года сотрудники венгерской таможни совершили не менее 150 коррупционных нарушений

На Закарпатье задержали пограничников-вымогателей – ГБР

Вчера, 09:23

В случае доказательства вины пограничникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет

Тимошенко прокомментировала участие Зеленского в выборах

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Идеальный вес женщины (таблица)

Родители в Крыму и гастроли в Сочи. Что связывает Джамалу и РФ

Опубликован рейтинг самых богатых кандидатов в президенты

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Противно смотреть: фото жутких условий в поезде Киев-Бердянск

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Диетологи назвали три самые вредные для здоровья каши 

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Что лечит калина в организме человека