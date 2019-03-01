Правоохранители разоблачили схему по вымогательству взяток в Минэкологии

Из-за противоправной выдачи лицензий утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах

Правоохранители разоблачили схему по вымогательству взяток в Минэкологии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93b/f80/5c793bf8055fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93b/f80/5c793bf8055fa.jpg 2019-03-01T17:27:00+02:00 Украина Из-за противоправной выдачи лицензий утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах











Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили противоправный механизм по вымогательству неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованный должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники Минприроды при посредничестве служащих ГП "Центр охраны окружающей среды", которое входит в сферу управления Киевской облгосадминистрации, организовали систематическое получение неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования. Злоумышленники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, не имеющих реальных производственных мощностей для их утилизации", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что из-за противоправной выдачи лицензий на обращение с опасными отходами объектов критической инфраструктуры, утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах или вообще не осуществлялась.

"По заключению экспертов, неквалифицированное обращение с отходами предприятий нефте-газовой, химической, металлургической отраслей создавало предпосылки к причинению значительного вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью населения и возникновению чрезвычайных событий техногенного характера", - отметили в СБУ.

Как сообщается, в ходе санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела, в личных транспортных средствах и учреждении правоохранители обнаружили документацию, носители информации, деньги в особо крупных размерах, которые указывают на причастность к незаконным сделкам должностных лиц министерства.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам дела", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Государственное бюро расследований раскрыло схему вымогательства в Минагрополитики.

Также мы писали о задержании чиновника Нацполиции Киева, который злоупотреблял служебным положением и присваивал премии подчиненных полицейских.

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