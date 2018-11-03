Правоохранители задержали подозреваемого в госизмене экс-судью Крыма

Его доставят к следственному судье для избрания меры пресечения

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями прокуратуры Автономной Республики Крым задержали бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который подозревается в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Следователями прокуратуры АРК и СБУ 03 ноября 2018 года около 10:00 на основании постановления следственного судьи задержан бывший председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена)", – написала Сарган.

Она также уточнила, что задержанный будет доставлен к следственному судье для избрания меры пресечения.

Не так давно генеральный прокурор Юрий Луценко предложил Чернобуку пойти на сделку со следствием и дать показания по аннексии и оккупации Крыма взамен на смягчение наказания.

Как сообщалось, в Харькове 12 лет тюрьмы за госизмену получил 84-летний ученный, который собирал информацию о государственных оборонных заказах Минобороны Украины в интересах России.