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Праздничные выходные с дождями и грозами: синоптики предупредили о непогоде

29 апреля, 16:00

В ближайшие два дня мокрая погода не сбавит обороты – Украины продолжит заливать

Фото: Сегодня

В Украине дошло до того, что выпал снег в Карпатах. Однако 30 апреля и 1 мая – последние два дня праздничных выходных – будут по всей территории страны идти дожди, местами с грозами. Хотя на юге даже ожидаются солнечные проблески.

Во вторник, 30 апреля, синоптики прогнозируют температурные перепады. На западе страны в основном будет 13-15 градусов тепла, но в Черновицкой и Закарпатской областях – до +18. Везде дожди.

Отличаться температура воздуха будет и в центре: в Киевской области всего 11-13 градусов, в Житомирской и Полтавской – 13-16, в Винницкой и Черкасской – 16-19, и в Кировоградской до +20.

На севере и части востока 12-15 тепла, в Донецкой и Днепропетровской областях – до +20.

На юге погода немного улучшится. Дожди пройдут только в Одесской и Запорожской области. Температура воздуха 20-22 градусов.

В среду, 1 мая, спадет температура воздуха в западных областях до 11-13 градусов. Везде дожди.

В центральных и северных областях в среднем 12-16 градусов тепла, в Кировоградской области до +18. Дождливая погода будет везде. В Киевской области 12-14 градусов.

На восток к дождям добавятся грозы, но при этом станет немного теплее – 15-17 градусов, в Донецкой области до +19.

На юге в среду уже солнца не будет, будут идти дожди, но будет умеренно тепло – 18-20 градусов.

Отметим, что ночные температуры в течение этих двух дней будут колебаться от 6 до 10 градусов.

А тем временем в Украине продолжает бушевать непогода. 28 апреля, ан пасху, не повезло жителям некоторых районов Тернопольской области, местами засыпало градом и залило дождем. Смотрите фото и видео последствий непогоды.

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Тег погода, синоптики, непогода, прогноз погоды, дожди, грозы

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