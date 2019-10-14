"Проще получить Томос, чем госдокументы о регистрации в Киеве": интервью с митрополитом ПЦУ Александром (Драбинко)

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Фото: facebook.com/oleksandr.drabinko

Год назад – 11 октября 2018-го – Синод Константинопольского патриархата принял решения, ставшие точкой бифуркации в вопросе создания поместной церкви Украины. Во-первых, Синод восстановил Ставропигию Вселенского патриарха в Киеве. Во-вторых, восстановил в священническом сане предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария. В третьих – отменил решение от 1686 года, дающее право Московскому Патриарху рукополагать Киевского митрополита, и вернул это право Константинополю. Процесс создания поместной церкви, начавшийся в 2016 году с обращения Верховной Рады к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию православной церкви Украины, стал необратим.

Впереди было еще много ключевых событий: Объединительный собор украинских православных церквей, избрание митрополита Епифания предстоятелем, получение Томоса об автокефалии, регистрация ПЦУ госорганами, наконец, международное признание украинской поместной церкви. Но путь для того, чтобы поместная церковь стала возможной, был открыт все же именно 11 октября 2018 года.

К юбилею сайт "Сегодня" пообщался с представителями православных церквей Украины, так или иначе вовлеченных в процесс создания Православной церкви Украины, либо же затронутых им – собственно ПЦУ, УПЦ Московского патриархата и УПЦ Киевского патриархата. Что изменилось за прошедший год? На какой стадии пребывает процесс изменения церковного ландшафта Украины, и как православные церкви строят сегодня взаимоотношения между собой? Какие цели стоят перед украинскими церквями на данный момент? Обо все этом – в материалах сайта "Сегодня". И первым представляем вниманию читателей интервью с епископом Православной церкви Украины, Митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко).

- Ваше высокопреосвященство, в первую очередь хочу поздравить вас и всех прихожан Православной церкви Украины со знаменательным событием: признанием ПЦУ Архиерейским собором Элладской православной церкви. Таким образом, Православная церковь Греции стала второй церковью, признавшей ПЦУ, – после Константинопольской. И сразу первый вопрос: решение собора – это уже признание де-юре, или нужны еще какие-то документы, чтобы зафиксировать признание: грамоты, письма, подтверждения? Спрашиваю, поскольку все мы видели, что вопросы, связанные с созданием ПЦУ, решались поэтапно, неспешно, процесс был растянут во времени.

- Спасибо, для нас это действительно знаменательное событие. Постоянный Священный Синод еще в конце августа признал право Вселенского патриарха Варфоломея предоставлять автокефалию. То есть признал, что патриарх Варфоломей правомерно предоставил автокефалию ПЦУ. Также Синод констатировал привилегию архиепископа Элладского Иеронима заниматься вопросом признания Церкви Украины. Сейчас это решение подтвердил Архиерейский собор. По сути, Греческая церковь уже признала ПЦУ. Уже происходили сослужения епископата. Окончательно же де-юре признание будет зафиксировано совместным богослужением Митрополита Епифания и Архиепископа Иеронима, а также упоминанием предстоятелем Элладской церкви Митрополита Епифания среди предстоятелей других автокефальных православный церквей. Первое совместное богослужение предстоятелей – это констатация признания. И проведение такого богослужения – лишь вопрос времени. Никаких преград для этого уже нет.

Вы правы, говоря о том, что традиции и каноны церкви предполагают неспешные, рассудительные решения. Если посмотреть историю, признание – это длительный процесс, который у многих церквей занимал долгие годы и десятилетия. Потому мы можем говорить, что Православная церковь Украины довольно быстро движется по этому пути.

- Вернемся к прошлогодним событиям. Если кратко, что означало решение Константинопольского Синода Константинопольской церкви от 11 октября?

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- Синод отменил действие акта Константинопольской церкви от 1686 о предоставлении Московскому патриарху права посвящать Киевского митрополита, "который избирается в Киеве народом и шляхтой", – как значилось в этом документе. Акцентирую, что помимо этого в акте говорилось, что Киевский митрополит должен был в богослужении поминать как своего главу в первую очередь Константинопольского Вселенского патриарха. Впоследствии эта норма была запрещена и отменена РПЦ. То есть договоренности были нарушены Москвой, фактически аннексировавшей Киевскую митрополию. И вот эти договоренности, собственный акт, Синод отменил.

Таким образом, ситуация "вернулась" в 1686 год. Была восстановлена Киевская митрополия Константинопольского Вселенского патриарха, существовавшая со времен князя Владимира и до 1686 года. Это был важный шаг, который сделал возможным в дальнейшем предоставление Православной церкви Украины, созданной на Объединительном соборе, автокефалии.

- С какими трудностями сталкивается Православная церковь сегодня?

- Знаете, наверное, проще было получить Томос и автокефалию, чем противостоять давлению Москвы и пророссийских сил в Украине сейчас. А также украинскому менталитету, позволяющему говорить на "черное" "белое" и наоборот. Мы столкнулись с очень сильной и массированной антиукраинской пропагандой со стороны Москвы. Которая, используя финансовые рычаги влияния, "черную дипломатию", активно противодействует процессу признания автокефалии Православной церкви Украины. Это и подкуп, и угрозы. Стоит только послушать Лаврова или Пескова, и становится понятно, какие усилия прилагает Москва в этом направлении. Мы знаем и о визитах российских дипломатов к отдельным епископам или предстоятелям отдельных церквей, с какими условиями и требованиями они приезжают. И почему даже те, кто так или иначе говорил о признании Православной церкви Украины, после таких визитов начинают молчать.

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Российская пропагандистская машина, к сожалению, делает на сегодняшний день свою работу. И это в определенной мере мешает. Но нет ничего постоянного, все меняется. Украинская автокефалия – это дело Божье, и мы преодолеем все трудности. Мы понимаем, что хорошее дело никогда быстро не делается. Там, где делается добро, всегда находятся преграды. Дьявол не спит. И если бы все было гладко, можно было бы даже засомневаться в правильности избранного пути. Но когда есть трудности, можно быть уверенным, что делаешь Божье дело.

- Каковы на данный момент ваши взаимоотношения с Украинской православной церковью Киевского патриархата?

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- Украинской православной церкви Киевского патриархата не существует. Предстоятель УПЦ КП Филарет лично подписал документ о роспуске, я видел этот документ и подпись. Если говорить кратко, тактично и корректно, то есть группа людей, которая пытается посеять очередной раскол в церкви. Но их влияние в церковном мире – нулевое, поэтому говорить здесь даже не о чем.

- В первое время после создания Православной церкви Украины трудно было не заметить буквально "вал" переходов в ПЦУ приходов, ранее принадлежавших другим церквям. Сейчас со стороны кажется, что процесс стал гораздо менее активным. Так ли это? И если да, то с чем замедление связано, по вашему мнению?

- Процесс затормозился по двум причинам. Во-первых, проще получить Томос на Фанаре, чем государственные документы о регистрации в Киеве. К сожалению, государственная машина, волнуясь за предоставление Томоса, дадут его или нет в Константинополе, сама очень туго думала о решении юридических вопросов, за которые была ответственна. Объединительный собор состоялся 15 декабря, а церковь государство зарегистрировало в конце января или даже в феврале. И это меня больше всего удивляет. На мой взгляд, если государство так волновалось по поводу судьбы ПЦУ, то должно было зарегистрировать ее уже на следующий день после создания, 16 декабря.

Эта наша безалаберность, медлительность – никто не знал, что делать, как делать. При том, что создание церкви готовилось несколько лет. И уже после создания мы теряем еще два месяца. Два месяца не имеет документов ПЦУ, регистратор по Киевской области для уставов появился только 20 июня! Это потерянное время. Конечно, это время было использовано Москвой, чтобы перегруппироваться, мобилизовать здесь свои силы, организовать сопротивление.

И давление Москвы – это вторая причина. И мы знаем очень много примеров того, что шантажом и подкупом священников заставили отказаться от присоединения к ПЦУ. Когда шла подготовка к Объединительному собору, ко мне обратилось 70-80 священников Московского патриархата, которые хотели присоединиться к этому процессу. А в итоге действительно включились 5-6 парафий. Проблема и в том, что долгое время отсутствовала правовая база, что не дало нам возможности быстро взять парафии под свою защиту.

Тем не менее Православная церковь состоялась и развивается. Как недавно рассказал наш предстоятель митрополит Епифаний, сегодня Православная церковь Украины – это 7000 приходов, 47 епархий, 77 монастырей. В ближайшее время процесс международного признания ПЦУ активизируется. А как только будет международное признание, думаю, и у нас в Украине все станет на свои места. Это необратимый процесс, на который есть воля Божья.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о Кирилловской церкви – одном из самых старых храмов Киева.

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