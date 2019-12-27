Предателей Украины готовят к обмену: суд заключил сделку с Каратаем и Мастикашевой

Еще двух обвиняемых в государственной измене освободили из-под стражи

Днепровский суд освободил из-под стражи обвиняемых в госизмене Дарью Мастикашеву и Александра Каратая, которых собираются включить в списки на обмен по формуле "всех на всех" с боевиками ОРДЛО.

Соответствующее решение было принято 27 декабря Красногвардейским райсудом Днепра, сообщил на своей странице в Facebook отец их адвоката Валентина Рыбин.

"Судом утверждена сделка о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования", – отметил Владимир Рыбин.

По его словам, решение суда было принято в рамках юридической очистки в ходе подготовки к обмену Мастикашевой и Каратая на украинских военнослужащих и активистов, которых лишили свободы на временно оккупированных территориях Донбасса.

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В августе 2017 года Дарья Мастикашева и Александр Каратай были задержаны по подозрению в совершении целого ряда правонарушений: государственной измены, незаконного обращения с оружием и совершения преступления группой лиц.

В частности, гособвинение вменяло им совершение действий "в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины" за то, что в 2017 году под предлогом работы на строительных объектах они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Следователи считают, что в стране-оккупанте бойцов планировали использовать в срежиссированных российскими спецслужбами диверсиях.

За данные действия обвиняемым грозило 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что договоренность об обмене пленными по формуле "все установленные на всех установленных" была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске 23 декабря. СМИ сообщали, что это может произойти 29 декабря этого года. Обмен пройдет на контрольно-пропускном пункте под Горловкой.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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