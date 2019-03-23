Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9c7/9e1/5c59c79e1fe5e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9c7/9e1/5c59c79e1fe5e.png 2019-03-23T07:39:00+02:00 Украина Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Индивидуальное обучение, предметы на выбор, три варианта обучения для нацменьшинств. Кабинет министров недавно одобрил и передал в Верховную Раду законопроект Министерства образования и науки.

Какие изменения грядут в школах, если нардепы примут законопроект, разбирался сайт "Сегодня".

Предметы на выбор и оценки за знания, полученные вне школы

"Обнародованные пункты законопроекта революционные. И если будет, так, как написано в общих пунктах, то это действительно укрепит общее среднее образование и сделает реформу возможной", – прокомментировала Светлана Олексюк, директор киевской школы І–ІІІ ступеней №5 и член рабочей группы по подготовке законопроекта об общем среднем образовании.

Дети смогут пропускать уроки и получать по предмету хорошую оценку. Это одно из предложений законопроекта Минобразования. Однако, касается это школьников, которые занимаются спортом или искусством вне школы. А знания будут оцениваться в конце года по годовым контрольным роботам или госэкзаменам.

Это называется индивидуальная образовательная траектория. Таким механизмом также могут воспользоваться дети с особенными образовательными потребностями, чтобы без стрессов влиться в жизнь обычной школы. Или ученики на домашнем обучении, чтобы засчитать свои знания без сложностей и получить документ о полном среднем образовании. Для подтверждения знаний надо каждый семестр сдавать семестровый контроль.



Фото: архив "Сегодня"

Для обучения по индивидуальной траектории родители школьника должны написать заявление в школу. Потом учителя вместе с родителями и ребенком будут создавать индивидуальный план обучения.

Также в школах должны появиться медиатеки и ресурсные комнаты. Это современный комплекс, имеющий соответствующее техническое обеспечение: компьютеры, интерактивную доску, музыкальный центр, многофункциональные устройства.

Школьники смогут выбирать некоторые предметы. Законопроект дает возможность создавать группы из разных классов для изучения предметов, которые будут предлагаться на выбор. Благодаря таким группам дети смогут изучать, то что их интересует, поясняет министр образования Лилия Гриневич.

"Законопроект дает больше инструментов для учителя и возможностей для учеников. Например, школа может предложить ученикам на выбор учить французский, немецкий или английский. А ученики пусть сами выбирают – они должны иметь такое право. Это могут быть компьютерные дисциплины, не просто информатика, а конкретный язык программирования. Варианты предметов будут зависит от школы и ее учителей", – рассказывает учитель украинского языка Мирослава Антонюк.

"Особенно это актуально для старшей профильной школы, содержание образования в которой должно максимально отвечать потребностям, интересам и планам ребенка на будущее", – отметила министр.

Как будут учиться дети из нацменьшинств

"Наша цель в том, чтобы дети полноценно владели как государственным, там и родным языком. После ряда консультаций, согласований и переговоров в законопроекте "О полном общем среднем образовании" мы предлагаем именно ту модель, которую сформировали и обнародовали по результатам консультаций по закону "Об образовании", – заявила Лилия Гриневич во время заседания Кабмина.

Для нацменьшинств будет три модели обучения.

Первая – для коренных народов Украины, которые не проживают в своей языковой среде и не имеют собственного национального государства, которое бы защищало и развивало их язык. Например, такими являются крымские татары, гагаузы. Свой язык коренные народы будут изучать с первого по 11-й или 12-й класс вместе с украинским.



Фото: архив "Сегодня"

Вторая модель – для нацменьшинств, которые говорят на языках стран ЕС. В Украине к таковым относятся венгры, румыны, болгары, поляки. Они будут учиться на родном языке в начальной школе, а также изучать украинский. А с пятого класса обучение на украинском должно составлять не меньше 20% учебного времени, и к девятому классу вырасти до 40%. В старшей школе 60% учебного времени должно быть на государственном языке.

Третья модель – для остальных нацменьшинств. В Минобразования подчеркивают, что она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной языковой семье с украинским, и которые проживают в своей языковой среде. Речь об изучении русского языка. Его будут изучать в начальной школе, с первого класса также будет преподаваться украинский язык. А с пятого класса обучение на украинском должно занимать не менее 80% учебного времени.

Учителя получат автономию и интернатуру

Законопроект даст учителям автономию. Педагоги сами смогут создавать программы, свою систему оценивания, которая должна иметь перевод в 12-бальную шкалу, и методы поощрения ученика. Также учителя смогут самостоятельно выбирать, как повышать квалификацию, а расходы на это будет компенсировать государство.

"Это значит, что учитель сможет сам выбирать методику обучения. Выбирать, какие учебники лучше подходят для изучения предмета (их наличие должна обеспечить школа). Появляется больше возможностей для идей. Например, собственная система оценивания – вместо баллов учитель может условно ставить "лайки". Появляется больше свободы и креатива как для учителей, так и для школьников", – рассказал сайту"Сегодня" учитель информатики Игорь Витренко.

Доплат станет больше. Учитель сможет получить дополнительно 10-20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортзалами. Также по законопроекту местные органы власти получат возможность устанавливать дополнительные доплаты.

Фото: архив "Сегодня"

А молодые учителя будут проходить педагогическую интернатуру. То есть, выпускник пединститута, придя работать в школу, получит наставника. Наставник будет консультировать, направлять и помогать развиваться молодому специалисту. За это наставник будет получать 20% доплаты к своей зарплате, а значит, будет заинтересован взять под опеку неопытного коллегу.

Также все учителя должны будут пройти курсы первой помощи.

Новые возможности получат и родители. По законопроекту, они получат право инициировать внеплановые проверки. Если родители увидят проблему в работе школы и не смогут ее решить напрямую с администрацией, они смогут обратиться к местным органам по управлению образованием, а те будут обязаны провести проверку.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что выпускники школ в Украине с этого 2019 года будут получать не аттестат, а свидетельство о полном общем среднем образовании.

Также мы писали, что обучение на платной основе может подорожать. Министерство образования хочет установить минимальную стоимость обучения на 34-х специальностях.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.