Паспорт в смартфоне: министр показал, как будет выглядеть документ

Фото: William Hook / Unsplash

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как будет выглядеть электронный паспорт украинца.

"Вы знаете, что мы работаем над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты", – написал он в Facebook.

По словам Федорова, с помощью паспорта в смартфоне у украинцев будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки и еще "много жизненных ситуаций".

"Как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа", - отметил он.

Министр опубликовал фото с предварительным дизайном дизайн паспорта.

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По его словам, на лицевой стороне необходимо разместить главные данные паспорта: фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть.

Ранее в студии телеканала "Украина 24" Михаил Федоров в эксклюзивном интервью заявил, что уже в конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта. Этот документ можно будет предъявлять, показав личный смартфон.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков.

Также сообщалось, что создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

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