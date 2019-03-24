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Преступники через интернет торговали наркотиками за криптовалюту

Сегодня, 02:04

Генпрокурор подчеркнул, что в ходе обысков изъято оружие, наркотики, около $10 млн наличными

Фото: ГПУ
Преступники через интернет торговали наркотиками за криптовалюту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4c0/756/5c84c075626f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4c0/756/5c84c075626f4.jpg Украина Генпрокурор подчеркнул, что в ходе обысков изъято оружие, наркотики, около $10 млн наличными

Спецслужбы раскрыли и задержали организованную преступную группировку в количестве до тысячи человек, которая через интернет торговала наркотиками за криптовалюту, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Наиболее результативная антинаркотическая операция ГПУ и СБУ: задокументирована и задержана разветвленная организация общей численностью до 1000 участников, которая торговала за криптовалюту наркотиками через интернет сайты и чатботы в мессенджере Телеграмм", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Генпрокурор подчеркнул, что в ходе обысков изъято оружие, наркотики, около $10 млн наличными.

По его словам, организаторы создали сеть наркокурьеров, заложников, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

"Силовое подразделение организации занималось рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев", – отметил Луценко.

Генпрокурор акцентировал, что 20 организаторов наркосети получили надлежащие меры: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд – в 349 млн залога, 4 – арест без права залога.

"Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится", – резюмировал Ю.Луценко.

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Тег криптовалюта

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