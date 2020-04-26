Президент Зеленский в Чернобыле возложил цветы к памятнику ликвидаторам

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году, сообщает пресс-служба главы государства.

"Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", – отметил Владимир Зеленский.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.

Напомним, 26 апреля – тридцать четвертая годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая стала одной из самых страшных техногенных катастроф как в истории Украины, так и Советского Союза.

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Украинские политики в этот день вспоминают жертв трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память героев-чернобыльцев в годовщину аварии на ЧАЭС. Свое обращение Владимир Зеленский опубликовал на страницах в соцсетях.

"В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", – отметил Зеленский.

Сайт "Сегодня" подготовил материал о хронике Чернобыльской трагедии. Давайте вспомним, как это было.

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