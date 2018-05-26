ФОТОФАКТ. Президенты Украины и Эстонии, премьер Болгарии и король Испании на стадионе в Киеве наблюдают за игрой финалистов ЛЧ-2018
В субботу в Киеве проходит финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом"
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Президент Украины Петр Порошенко, король Испании Хуан Карлос І, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов наблюдают за игрой финалистов Лиги чемпионов УЕФА на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
"Вместе с Королем Испании Хуаном Карлосом I, Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и Премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым будем болеть за классный футбол в сердце Украины. Убежден, что сегодня будет зрелищная игра. Каким бы ни был результат, для нашей страны – это уже победа!, – написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.
В субботу в Киеве проходит финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".
Напомним, в Киев на финал Лиги чемпионов прибыли почти 10 тысяч болельщиков.
Напомним, сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".
Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45 по киевскому времени, на большей части Еворпы в это будет 20:45. Основное время матча должно завершится ориентировочно в 23:35, т.е. если не будет дополнительного времени и серии пенальти, то уже 26 мая мы узнаем победителя Лиги чемпионов.
Кроме того, сегодня полиция пресекла столкновения фанатов в центре столицы.
Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".
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