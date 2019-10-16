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Принесли 200 тысяч боеприпасов и более 3000 единиц оружия: в Украине проходит месячник добровольной сдачи оружия

16 октября, 14:31

Ни один из добровольцев не понес ответственность за незаконное хранение оружия

Более 200 тысяч боеприпасов и более 3000 единиц оружия сдали украинцы в полицию. При этом все они избежали ответственности. Это результаты объявленного месячника добровольной сдачи оружия. Принесли несколько сотен гранат и снарядов, а еще с полсотни мин. Отдали много самодельного, огнестрельного оружия армейского образца, а также охотничьих ружей. Треть сданного была незаконной. Большинство добровольцев говорили, что оружие нашли. Так, в прифронтовой зоне на Донбассе мужчина лишился семи ружей, которые якобы обнаружил в заброшенном доме. А житель Сумщины принес два гранатомета. Говорит – нашел, когда искал металлолом. Напомним, оружие по всей стране можно сдавать в полицию до конца октября.

Напомним, ранее в Украине в очередной раз поднялся вопрос легализации оружия. Еще во время выборов, когда он был еще только кандидатом в президенты, Зеленский озвучивал свое отношение к легализации оружия и марихуаны. Он считает, что еще рано разрешать свободное ношение оружия.

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А совсем недавно новый глава Нацполиции назвал условие, при котором легализация оружия в Украине станет возможной, по его мнению.

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Источник: Сегодня

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