Продолжение порно-скандала в Одессе: врач ответил на обвинения

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Стали известны новые подробности грандиозного скандала, который разгорелся в Одессе в конце 2019 года. Напомним, тогда одна из пациенток местного онкодиспансера написала в полицию заявление после того, как обнаружила на крупном порносайте видеозапись того, как ей в лечебнице проводят УЗИ.

Копы открыли уголовное производство и начали расследование. По решению Киевского райсуда Одессы полицейские изъяли видеокамеру, которая записывала проходящие процедуры в медкабинете. Фигурантом скандала тогда оказался доктор Вячеслав Триполко. По информации суда, съемка проводилась около года и точное число пострадавших следствию пока не известно. Как и то, кто именно причастен к тайной съемке.

Сейчас, спустя полтора месяца, Триполко впервые прокомментировал ситуацию. Наличие камеры он не отрицает.

"Я вам говорю, что это была жесткая подстава со стороны конкурентов. Я так считаю. Сейчас идут экспертизы, пускай разбираются", – говорит Вячеслав Триполко.

В департаменте киберполиции Нацполиции нам подтвердили проведение экспертиз, которые помогут следствию установить истину.

Ранее главврач онкодиспансера Олег Лукьянчук сообщал нам, что к этому скандалу медучреждение не имеет прямого отношения. Кабинет, в котором велась съемка, взяли в аренду медики-частники.

"К ним мы не имеем никакого отношения за исключением того, что много лет они арендуют у нас один из кабинетов. Другими словами, это частный кабинет ультразвуковой диагностики. Нами он не контролируется", – заявлял главврач.

Напомним, за последнее время, это не первый скандал, где фигурируют медики. В конце прошлого года активисты в Харькове обвинили врачей в смерти пенсионерки.

Ранее мы также сообщали, что в больницах происходит немало краж. Подробности – в сюжете:

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