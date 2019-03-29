Военный эксперт о ситуации под Горловкой: Продвижение смертельно опасно

Эксперт рассказал, почему ВСУ будет сложно решиться на активные действия возле города

Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Военный эксперт о ситуации под Горловкой: Продвижение смертельно опасно Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee3/b59/5c4ee3b59589e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee3/b59/5c4ee3b59589e.jpg 2019-03-29T17:32:00+02:00 Украина Эксперт рассказал, почему ВСУ будет сложно решиться на активные действия возле города

Продвижение украинской армии по неконтролируемой Киевом территории Донбасса пока возможно лишь в пределах "серой зоны". А вот преодоление линии разграничения сторон уже становится смертельно опасным для украинских военных.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал бывший офицер ВСУ Анатолий Кравчук.

По его мнению, о такой масштабной операции, как взятие Горловки Донецкой области пока не может идти речи.

"Это будет противоречить Минским договоренностям, поэтому, я думаю, что на данный момент никто ничего брать не будет. Если и есть какое-то продвижение, то оно в разрешенных пределах. Это передвижение по "серой зоне", которая не наша, не их", – говорит военный эксперт.

Взятие города возможно лишь в рамках проведения крупной операции.

"Если говорить, можем ли мы вообще взять Горловку, то мое убеждение – абсолютно. Просто надо подготовить операцию и провести ее. Это точечная операция, которая должна быть заранее подготовлена. И именно под эту операцию должны быть подготовлены специальные силы и мероприятия. Сейчас же мы стоим в позиционной обороне и не можем взять Горловку, потому что к этому не готовы", – продолжает эксперт.

Но если такую операцию все-таки подготовить, надо оценивать все риски, подчеркивает Кравчук.

"Надо смотреть на целесообразность этого продвижения. Ведь враг не движется, он зарылся глубоко и основательно. А когда наши ребята продвигаются на 50-100 метров, то им надо вгрызаться в сырую землю с нуля. И это очень для нас опасно. Каждое продвижение смертельно опасно для людей", – подытожил он.

Напомним, волонтер Юрий Мысягин объяснил, почему украинские военные не будут брать Горловку за три дня: ВСУ по-варварски не воюют.

А военные эксперты Владислав Селезнев и Константин Машовец рассказали в комментарии сайту "Сегодня", насколько возможно взять Горловку за три дня.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.