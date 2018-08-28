Профессия – газорезчица: почему женщин берут на такую работу охотнее, чем мужчин

Больничных и отпусков из-за детей на заводе не боятся, а новых сотрудниц обучает опытная мастер

Все больше женщин приходят в традиционно "мужские" профессии, причем овладевают ими легко и быстро, поэтому там, где еще вчера была "территория мужчин" – сегодня работодатели предпочитают женщин. О преимуществах работы газорезчицей узнавали журналисты "Сегодня" в очередном сюжете цикла "Дома лучше".

По образованию Татьяна Тимакова – кондитер. В девяностые годы столовую, где она работала, закрыли, и Татьяне ришлось принимать непростое решение, потому что хорошо оплачиваемой была работа газорезчиков. Она решилась – и влюбилась в свою новую профессию.

"Свекровь работала газорезчиком, и я как-то увидела, как это происходит – мне понравилось, и я пошла. Финансовая сторона – это тоже большое дело. Поэтому пришлось идти туда. А когда начала работать – мне очень понравилось, магия огня зачаровывает", – рассказала Тимакова.

Татьяне повезло с наставницей – свой опыт ей передавала специалист высокого класса Екатерина Майборода. Несмотря на то, что за плечами Тимаковой уже 18 лет стажа, она до сих пор советуется с наставницей.

Екатерина на заводе уже 37 лет – она научила сотни сотрудников. Ученикам мастер раскрывает все профессиональные секреты. Причем женщин на такой работе не просто ждут, им отдают предпочтение.

"Женщина быстрее может научиться, чем мужчина. Они более внимательные, мне кажется, больше вникают в то, что им говорят. А мужчина думает: посмотрел картинку, как это со стороны, и решил "кто-то может, почему я нет?" Оно не всегда бывает так, как мы хотим", – рассказала Екатерина Майборода.

На Криворожском ремонтно-механическом заводе женщины активно наступают мужчинам на пятки, причем возможных больничных или отпусков из-за детей здесь не боятся: гарантируют медицинскую страховку, а летом – бесплатное оздоровление детей сотрудников, да и маму на работе подменят.

"Мы выполняем все требования законодательства, в том числе и в части больничных листов. Для этого у нас предусмотрена резервная численность персонала... Вообще никаких проблем и ограничений не существует", – отметил директор по персоналу Криворожского ремонтно-механического завода Андрей Щербак.

На Криворожском ремонтно-механическом заводе ждут – и предлагают им удобный график, – женщин на вакансии машинистов крана, станочниц, газорезчиц, электрогазосварщиц – и руководительниц.

Ранее мы показывали сюжет о том, как украинка, презрев стереотипы о "неженских" профессиях, осваивает карьерный БелАЗ. После отмены запрета для женщин на ряд профессий Лариса решила попробовать себя в управлении одним из крупнейших в мире авто – и показала на видео, как справляется с огромным карьерным самосвалом.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине – специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.