Прогноз погоды на 2 апреля: резкий спад температуры и местами дожди
В Украине продолжаются температурные перепады – на днях было почти +20, сегодня местами всего семь градусов
После вчерашних 16-19 градусов в некоторых регионах страны, сегодня температура воздуха в среднем будет 10 градусов, местами всего +7. А на востоке и вовсе пойдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Теплее всего ожидается погода на западе страны. Там почти во всех областях 9-12 тепла, и только на Закарпатье до +14.
В центре страны синоптики обещают 9-11 градусов тепла и без осадков. А вот уже на востоке пройдут дожди везде, кроме Днепропетровской области. В то же врем температура воздуха 9+11 градусов.
Прохладней всего будет в Сумской и Харьковской областях – всего 7-9 тепла.
На юге 9-12 тепла, в Одесской области до +14. Без осадков.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
А вот в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги прошедшего первого месяца весны. Оказалось, что март вошел в десятку самых теплых за 139 лет. Например, средняя температура в Киеве составила +5,1 градуса, и была на 4,4 градуса теплее климатической нормы.
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