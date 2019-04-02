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Прогноз погоды на 2 апреля: резкий спад температуры и местами дожди

Сегодня, 09:21

В Украине продолжаются температурные перепады – на днях было почти +20, сегодня местами всего семь градусов

Фото: flickr.com/Olga.
Фото: flickr.com/Olga..
Прогноз погоды на 2 апреля: резкий спад температуры и местами дожди //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg Украина В Украине продолжаются температурные перепады – на днях было почти +20, сегодня местами всего семь градусов

После вчерашних 16-19 градусов в некоторых регионах страны, сегодня температура воздуха в среднем будет 10 градусов, местами всего +7. А на востоке и вовсе пойдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего ожидается погода на западе страны. Там почти во всех областях 9-12 тепла, и только на Закарпатье до +14.

В центре страны синоптики обещают 9-11 градусов тепла и без осадков. А вот уже на востоке пройдут дожди везде, кроме Днепропетровской области. В то же врем температура воздуха 9+11 градусов.

Прохладней всего будет в Сумской и Харьковской областях – всего 7-9 тепла.

На юге 9-12 тепла, в Одесской области до +14. Без осадков.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А вот в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги прошедшего первого месяца весны. Оказалось, что март вошел в десятку самых теплых за 139 лет. Например, средняя температура в Киеве составила +5,1 градуса, и была на 4,4 градуса теплее климатической нормы.

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Тег погода, синоптики, прогноз погоды, дожди

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