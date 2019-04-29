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Прогноз погоды на 29 апреля: Украину накроют дожди с грозами и похолодает

29 апреля, 07:07

Праздничные дни украинцам подпортила непогода – мокро будет везде

Фото: Сегодня

Сначала в Карпатах выпал снег, а теперь в Украине будут лить дожди. Синоптики обещают непогоду по всей территории страны. На несколько градусов спадет температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны ожидаются дожди с грозами и температура воздуха всего 13-16 градусов, и только на Закарпатье немного теплее – 16-18.

В центральных областях стоит ожидать сегодня температурных перепадов: в Житомирской области – 13-15 градусов, в Киевской – 11-13, в Винницкой – 15-17, в Черкасской – 14-16, в Полтавской – 12-14, в Кировоградской – 16-18. Везде дожди с грозами.

На севере и востоке Украины в среднем 13-15 градусов и мокро, в Донецкой и Днепропетровской – 15-18.

Теплее всего будет на юге, несмотря на дожди с грозами, 20-22 градуса тепла.

Как мы уже писали в прогнозе погоды на неделю, дожди будут лить и в ближайшие дни – май начнется с мокрой погоды. Во вторник, 30 апреля, температура воздуха упадет еще на пару градусов во многих областях Украины.

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Тег погода, похолодание, синоптики, прогноз погоды, дожди, грозы

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