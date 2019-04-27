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Шашлык под дождем: прогноз погоды в Украине на неделю

27 апреля, 07:16

В понедельник, 29 апреля грозы ожидаются по всей Украине, кроме Херсонской области и Крыма

Фото: Pixabay

После долгих недель прохлады в Украине все больше теплеет, а в последний день рабочей недели половину страны накрыло дождями. Но настроение украинцам это не испортило, ведь впереди – целых пять дней выходных. Какой будет погода в эти дни, и удастся ли, например, выехать на шашлыки? Сайт "Сегодня" узнал подробности.

В субботу, 27 апреля по всей западной и северной части страны дожди и грозы. При этом будет очень тепло – в западных областях днем в среднем от 23 до 26 градусов выше нуля, в центральных, северных и восточных областях от 22 до 24. Холоднее всего на юге – в среднем от 18 до 22 градусов.

В воскресенье, 28 апреля дожди доберутся до центральной, а грозы – до восточной Украины. В западных областях ощутимо похолодает – днем от 15 до 20 градусов. В центре от 21 до 23, на севере, на востоке и на юге страны от 20 до 22 градусов.

В понедельник, 29 апреля грозы ожидаются по всей Украине, кроме Херсонской области и Крыма. Осадки принесут похолодание – средняя температура воздуха по стране составит от 16 до 19 градусов, и только на юге будет от 20 до 22 выше нуля.

Во вторник, 30 апреля сухо только в Крыму. В западных и северных регионах Украины дожди (довольно сильные), в восточных – дожди с грозами. Похолодает еще сильнее – в западных областях днем от 12 до 14 градусов, в центре от 13 до 17, на севере от 11 до 13 градусов, в восточных областях от 15 до 19, и на юге – от 18 до 21 градуса тепла.

В среду, 1 мая непогода доберется и до Крыма. По  всей территории Украины все те же осадки, а столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, то есть, особого тепла ждать не стоит.

Народный прогноз погоды

27 апреля почитается память святого Мартина исповедника, папы Римского. В древности заметили, что если тепло 27 апреля – в первых числах мая надолго похолодает. С этого времени начинаются грозы, пишет сайт "Синоптик".

28 апреля почитается память святых апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. В этот день осматривают пасеки. Считалось, что пчелиный рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину дома счастье.

29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют "Разрой берега", поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках.

30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Зосима и Савватий считаются покровителями пчел, заступниками пчеловодов. К этому времени уже распускаются и береза и ольха. Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед березой, то пророчили мокрое лето.

1 мая отмечается день святого Космы, епископа Халкидонского. С этого дня уже можно высаживать разные овощи. В прежние времена считалось, что если начало мая теплое, то в конце обязательно будут холода, и наоборот. Это время ранних гроз.

Напомним,  на днях в столице Канады из-за весенних паводков ввели чрезвычайное положение. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня".


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Тег погода, тепло, осадки, прогноз погоды, дожди

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