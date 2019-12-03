Прогноз погоды в Украине на 3 декабря: синоптики предупредили о снеге и гололеде

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В большинстве областей Украины 3 декабря ожидается снег, а на южные регионы обрушатся дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура в Украине, по прогнозам синоптиков, установится на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Карпатах – 5-10 градусов мороза. В южной части ожидаются 1-6 градусов тепла.

"На дорогах страны, кроме юга, гололедица", – отмечается в сообщении.

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Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На южные, восточные и западные регионы обрушатся порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

А тем временем метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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