Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря: синоптики предупредили о снеге и гололеде

3 декабря, 07:50

В южных, восточных и западных областях ожидаются сильные порывы ветра

/ Фото: Сегодня

В большинстве областей Украины 3 декабря ожидается снег, а на южные регионы обрушатся дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура в Украине, по прогнозам синоптиков, установится на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Карпатах – 5-10 градусов мороза. В южной части ожидаются 1-6 градусов тепла.

"На дорогах страны, кроме юга, гололедица", – отмечается в сообщении.

Реклама

Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На южные, восточные и западные регионы обрушатся порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

В тренде
Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря

Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

А тем временем метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода снег прогноз синоптики Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабре
В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабреЭкономика
Синоптики предупредили об ухудшении погоды: когда Украину начнет заметать снегом
Синоптики предупредили об ухудшении погоды: когда Украину начнет заметать снегомУкраина
Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря
Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды на 2 декабряУкраина
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверки
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверкиПолитика
Чего ждать от Меркель и Макрона на
Чего ждать от Меркель и Макрона на "нормандской" встрече: на Западе озвучили раскладПолитика
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судьяПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...