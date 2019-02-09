Между снегом и дождем: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 11 февраля вернутся осадки, правда, не везде

Фото: pixabay.com.

Между снегом и дождем: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/da1/09b/5c5da109b9e61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/da1/09b/5c5da109b9e61.jpg 2019-02-09T07:38:00+02:00 Украина В понедельник, 11 февраля вернутся осадки, правда, не везде

Синоптики на днях пообещали украинцам скорый приход нового циклона, а с ним очередное потепление. Тем временм харьковский сурок Тимка III дал понять, что ранней весны ждать не стоит. Сайт "Сегодня" пока не заглядывать так далеко и узнать, какой будет погода в самые ближайшие дни.

В субботу, 9 февраля осадков в Украине не ожидается, по всей стране облачно, с прояснениями. Теплей всего будет в западных областях – днем от +2 до +4 градусов. На севере – от -3 до +1 градуса, в центре от -2 до +2, в восточных областях от -2 до +1, и на юге от +1 до +7 градусов.

В воскресенье, 10 февраля в Украине снова без снега и дождя, при этом продолжит теплеть: в западных областях днем в среднем ожидается от +4 до +8 градусов, на севере от 0 до +2, в центральных областях от +1 до +4, в восточных от -2 до +2, и на юге от +3 до +8 градусов.

В понедельник, 11 февраля в Украину вернутся осадки - правда, пока только в виде дождя и только в западных областях. Днем там ожидается от +4 до +6 градусов. В северных и восточных областях от +2 до +4, в центральных от +3 до +6 градусов, на юге от +5 до +10 градусов.

Во вторник, 12 февраля почти всю страну (кроме Харьковской, Луганской и Донецкой областей) будет засыпать снегом (запад, север и центр) и заливать дождем (центр и юг). Температура воздуха днем составит: в западных областях от -3 до -1 градуса, в центре от 0 до +2, на севере и на востоке от -1 до +1 градуса, в южных регионах от +5 до +12 (в Крыму) градусов.

В среду, 13 февраля снег выпадет во всех областях (в Крыму дожди). Температура воздуха днем в большинстве регионов останется на уровне показателей вторника, разве что в центральных областях (Черкасская, Кировоградская) похолодает еще на пару градусов – до -2.

Народный прогноз погоды

9 февраля отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из г. Коман в г. Константинополь. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: "Февральская оттепель ничего не стоит". В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега, пишет сайт "Синоптик".

10 февраля почитается память преподобного Ефрема Сирина. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Также до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.

11 февраля отмечается перенесение мощей святого Игнатия Богоносца. Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой.

12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду. Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.

13 февраля почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В древности заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.

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