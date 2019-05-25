Зонты не прячьте: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 27 мая сухо будет только в центре и на юге

Фото: Анатолий Бойко

Украинцы только успели по-настоящему почувствовать приближение лета, как на страну надвинулся очередной циклон. Синоптики на днях пообещали тепло, но при этом дожди, град, и даже шквалы. Сайт "Сегодня" разобрались, какой будет погода в конце мая.

В субботу, 25 мая по всей стране грозы и дожди. Жары ждать не стоит, а местами будет по-настоящему прохладно - в западных областях днем в среднем от 19 до 21 градуса, в центре, на севере и на юге от 21 до 24 градусов, в восточных областях от 22 до 25 градусов тепла.

В воскресенье, 26 мая осадки ожидаются в восточной, центральной частях страны, на юге и кое-где на западе (во Львовской области). Температура воздуха днем составит: в западных областях от 20 до 23 градусов, в центре от 22 до 25, в северных областях от 21 до 24, в восточных от 19 до 22, и на юге – от 22 до 25 градусов.

В понедельник, 27 мая все поменяется – сухо будет только в центре и на юге, в остальных регионах дожди и грозы. Днем в западных областях от 23 до 25 градусов, в центре, на юге и на севере от 25 до 27, в восточных областях от 24 до 26 градусов тепла.

Во вторник, 28 мая осадки только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях, на остальной части страны сухо и солнечно. В западных областях все еще сравнительно прохладно, днем от 22 до 25 градусов, а вот в других регионах уже настоящая жара: так, в центре ожидается от 27 до 30 градусов выше нуля, на севере от 26 до 28 градусов, в восточных областях 27-31 градус, на юге от 25 до 31 градуса.

В среду, 29 мая запад Украины продолжит заливать, в центре, на севере, востоке и юге без осадков. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, во вторник – в среднем по стране от 25 до 27 градусов тепла.

Народный прогноз погоды

25 мая почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифания во время восхода солнца небо красное, то лето будет сухим, пишет сайт "Синоптик".

26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи-Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие. Если в этот день ласточки летают низко, в скором времени следует ожидать дождя.

27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов. Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета.

28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. В народе это день называли Пахомием теплым, или Пахомом Бокогреем. Как правило, этот день всегда бывал теплым и указывал на то, что наступающее лето тоже будет теплым.

29 мая почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считался последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что в Закарпатье выпала месячная норма осадков.

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