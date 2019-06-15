Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю
В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо
Украина изнывает от жары, хотя, по прогнозам, на смену жаркой погоде во второй половине июня должно прийти приятное летнее тепло. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды ожидают украинские синоптики в самые ближайшие дни.
В субботу, 15 июня на западе (кроме Волынской и Тернопольской областей), севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, на остальной территории сухо и солнечно. И жарко – в западных областях днем в среднем ожидается от 28 до 31 градуса выше нуля, в центре и на севере от 29 до 31 градуса, в восточных областях и на юге 31-33 градуса тепла.
В воскресенье, 16 июня осадки ожидаются в западных областях, а также на востоке Украины. Днем на западе и в центре страны от 29 до 31 градуса, в северных областях от 27 до 30 градусов, в восточных от 27 до 29 градусов, на юге от 29 до 33 градуса.
В понедельник, 17 июня на западе снова льет и гремит, в остальных регионах сухо. Температура воздуха в западных областях днем будет колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла, в центре от 29 до 31 градуса, на севере 27-30 градусов, на востоке 27-29 градусов, в южных регионах 29-31 градус выше нуля.
Во вторник, 18 июня дожди пройдут в западных и северных областях. Днем там от 26 до 29 градусов и от 28 до 30 градусов соответственно. На остальной части страны жара немного усилится – в центральных и восточных областях стоит ждать от 29 до 32 градусов, на юге от 29 до 33 градусов.
В среду, 19 июня погода для жителей запада и севера Украины сильно не поменяется – все тот же дождь и грозы. Жители остальных регионов продолжат изнывать от жары, средняя температура воздуха днем составит там 29-32 градуса.
Народный прогноз погоды
15 июня отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный, пишет сайт "Синоптик".
16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. В старину внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны – будет день ясный; холодноватый ветер – может быть градовый дождь; с юга или запада – к ненастью; с юго-запада – ненастье надолго.
17 июня почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана следили за вечерней зарей: красная заря – к ветру; светлая и желтая – к дождю.
18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные".
19 июня почитается память преподобного Илариона Нового. В этот день в старину наблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно рассчитывать на хорошую погоду.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как правильно выбирать солнцезащитные очки.
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