Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Жара в Украине не собирается отступать. Фото: AFP

Украина изнывает от жары, хотя, по прогнозам, на смену жаркой погоде во второй половине июня должно прийти приятное летнее тепло. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды ожидают украинские синоптики в самые ближайшие дни.

В субботу, 15 июня на западе (кроме Волынской и Тернопольской областей), севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, на остальной территории сухо и солнечно. И жарко – в западных областях днем в среднем ожидается от 28 до 31 градуса выше нуля, в центре и на севере от 29 до 31 градуса, в восточных областях и на юге 31-33 градуса тепла.

В воскресенье, 16 июня осадки ожидаются в западных областях, а также на востоке Украины. Днем на западе и в центре страны от 29 до 31 градуса, в северных областях от 27 до 30 градусов, в восточных от 27 до 29 градусов, на юге от 29 до 33 градуса.

В понедельник, 17 июня на западе снова льет и гремит, в остальных регионах сухо. Температура воздуха в западных областях днем будет колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла, в центре от 29 до 31 градуса, на севере 27-30 градусов, на востоке 27-29 градусов, в южных регионах 29-31 градус выше нуля.

Во вторник, 18 июня дожди пройдут в западных и северных областях. Днем там от 26 до 29 градусов и от 28 до 30 градусов соответственно. На остальной части страны жара немного усилится – в центральных и восточных областях стоит ждать от 29 до 32 градусов, на юге от 29 до 33 градусов.

В среду, 19 июня погода для жителей запада и севера Украины сильно не поменяется – все тот же дождь и грозы. Жители остальных регионов продолжат изнывать от жары, средняя температура воздуха днем составит там 29-32 градуса.

Народный прогноз погоды

15 июня отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный, пишет сайт "Синоптик".

16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. В старину внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны – будет день ясный; холодноватый ветер – может быть градовый дождь; с юга или запада – к ненастью; с юго-запада – ненастье надолго.

17 июня почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана следили за вечерней зарей: красная заря – к ветру; светлая и желтая – к дождю.

18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные".

19 июня почитается память преподобного Илариона Нового. В этот день в старину наблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно рассчитывать на хорошую погоду.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как правильно выбирать солнцезащитные очки.

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