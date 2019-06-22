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Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Фото: Данил Павлов

В Украине все так же очень жарко, хотя несколько дней назад синоптики сообщали, что до конца текущей недели на всей территории страны ожидается некоторое снижение температуры и дожди. Сайт "Сегодня" узнал, стоит ли действительно надеяться на ослабление жары в ближайшие дни.

В субботу, 22 июня если где-то и можно ждать хоть какой-то прохлады, то только в западных областях – там пройдут дожди с грозами, а температура воздуха днем составит 25-28 градусов выше нуля, сообщает "Укргидрометцентр". На остальной части Украины без осадков, днем в среднем 31-34 градуса тепла.

В воскресенье, 23 июня на западе страны уже не просто дожди, а настоящие ливни, при этом будет относительно прохладно – от 25 до 27 градусов. В остальных регионах, как и накануне, сухо и жарко, в среднем 31-33 градуса выше нуля.

В понедельник, 24 июня погода без изменений – осадки на западе, жара в центре, на севере, на востоке и на юге.

Во вторник, 25 июня дожди уже не только на западе (да и там не везде, лишь во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях), но и в южной части страны (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области, Крым). Температура воздуха днем составит: на западе и на севере от 26 до 28 градусов тепла, в центре от 30 до 33 градусов, в восточных областях от 31 до 33 градусов, и на юге от 30 до 34 градусов выше нуля.

В среду, 26 июня осадков стоит ожидать по всей западной, центральной и северной частям Украины. При этом на севере станет ощутимо прохладно – днем 23-25 градусов. В западных областях температура составит 26-28 градусов, в центре 26-30 градусов, в восточных областях 31-33 градуса, на юге 30-34 градуса тепла.

Народный прогноз погоды

22 июня почитается память святителя Кирилла Александрийского. Это второй день летнего солнцестояния самый длинный день в году. По солнцу судили о предстоящей погоде: если оно светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя, сообщает сайт "Синоптик".

23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью.

24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В старину заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды ждать не стоит. Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.

25 июня отмечается день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. В этот день выпадают большие росы.

26 июня почитается память мученицы Акелины (Акулины). Вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь.

Напомним, ранее новости "Сегодня" напоминали о главных опасностях, которые подстерегают желающих искупаться в реке или озере в жару.


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Тег погода, дождь, жара, осадки, прогноз погоды, июнь

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