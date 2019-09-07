Сухо и тепло, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

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В самом начале сентября в Украину ворвалось похолодание, но уже ближе к выходным погода стала налаживаться. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ожидать в ближайшие несколько дней.

В субботу, 7 сентября по всей стране ясно и солнечно. При этом настоящей жары ждать уже не стоит. В западных областях днем будет в среднем 22-25 градусов тепла, в центре от 24 до 28 градусов, в северных областях от 24 до 27, в восточных 26-28 градусов, и на юге 25-29 градусов выше нуля.

В воскресенье, 8 сентября в Украине все так же солнечно, только в Закарпатской области возможны дожди с грозами. Средняя температура воздуха по стране составит 24-26 градусов тепла.

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В понедельник, 9 сентября осадки снова ожидаются только в Закарпатье. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.

Во вторник, 10 сентября дожди с грозами пройдут в Западной Украине, на остальной части страны сухо. Температура воздуха днем в западных областях составит 21-24 градуса выше нуля. В центральных областях от 23 до 26 градусов, на севере от 23 до 25, в восточных областях и на юге 24-26 градусов тепла.

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В среду, 11 сентября по всей Украине снова солнечно. Температура воздуха будет такой же, как и во вторник, в среднем по стране 22-26 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

7 сентября почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным. Именно грибы предсказывали будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму, пишет сайт "Синоптик".

8 сентября отмечается день памяти святых Адриана и Наталии. В древности заметили - если в этот день холодное утро, то будет ранняя и холодная зима. Также считалось, что большой урожай рябины – к морозам.

9 сентября почитается память преподобного Пимена Великого. Погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила – к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому издавна ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.

10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. С этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето. В этот день следили за журавлями: если они потянулись на юг, то осень будет короткая, а зима – ранняя.

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